Sen kiminle evlendin Selena! Daha yıkanmamış haline alışamamıştık bir de bu çıktı!

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Ama bazen de özellikle belli bir yaşın altındaki ünlülerin hayranları, her ne kadar olup bitene dışarıdan bakıyor olsalar da sevdikleri ünlünün aşık olduğu hatta evlendiği kişiyi ona bir türlü yakıştıramaz.

ONLARI YAKIŞTIRAMAYAN HAYRANLARI VAR

İşte Selena Gomez de bu tür ünlülerden biri.

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Bir zamanlar Justin Bieber ile yaşadığı gençlik aşkı sırasında tehditler alırdı Gomez. Bieber hayranlarının bir kısmı ciddi ciddi onların ayrılmasını diledi.

Sonunda bu dilekler bir şekilde gerçek oldu Bieber, Gomez'i bırakıp Hailey Baldwin ile evlendi.

Ama şimdi aynı "çaresiz" durumda olan taraf Selena Gomez'in hayranları...

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KOCASI NE YAPTIYSA KENDİNİ ÇOĞUNLUĞA BEĞENDİREMEDİ

Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini şarkıcı ve oyuncu olarak sürdüren Selena Gomez, geçen yıl müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlendi.

Onlar yuvalarında gayet mutlu ve mesut. Ama gelin görün ki Gomez hayranları onlarla hiç aynı fikirde değil. Selena'ya Benny'yi bir türlü yakıştıramıyorlar.

Hatta aralarında Benny Blanco'nun, ne yaparsa yapsın ne giyerse giysin "aylarca duş almamış gibi" göründüğünü savunanlar bile var.

Aslına bakılırsa Benny Blanco da bütün bunların üzerine "pastanın kremasını" koydu deyim yerindeyse.





SAÇLARININ HALİ ŞOKE ETTİ

38 yaşındaki Blanco, yakın arkadaşı olan rap'çi Lil Dicky ile birlikte Complex'in internette yayınlanan GOAT Talk'a konuk oldu.

Orada konuşulanları ise kimse duymadı. Çünkü bütün gözler Benny Blanco'nun yarısı traş edilmiş saçlarına odaklandı.

Blanco, kafasının sol yanındaki saçları tamamen kazıtmıştı.

İşte bu durum da sosyal medyada büyük bir çalkantıya neden oldu.

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'SENİN İÇİN ÜZÜLDÜK SELENA'

Birçok hayranı, kocasını bu halde gördükten sonra Selena Gomez için üzüldüğünü açık açık beyan etti.

Bazıları "Belki de Benny bir bahis kaybetti" diyerek işi şakaya vurdu.

Birçok kişi "Biz daha Benny'nin sanki aylarca duş almamış gibi görüntüsüne alışamamışken şimdi de karşımıza bu çıktı" diye görüşünü belirtti.





'RAHAT BIRAKIN... BELLİ Kİ ONLAR MUTLU'

Bu arada Benny Blanco'nun aslında saçlarının yarısını kazıtmadığını, büyük olasılıkla Hollywood makyajı ile o şekilde göründüğünü savunanlar da oldu.

Diğer yandan Selena Gomez'in kocası Benny Blanco hakkında "Bu saçlar onun, istediği gibi kesebilir" ya da "Bazıları beğenmiyor ama belli ki Selena ile Benny birlikte çok mutlu. Bu durumda bize laf söylemek düşmez" diyenler de çıktı.