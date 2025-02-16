‘Sen hastasın’ deyip bir bakımevine kapatmışlardı… Ünlü sunucu aylar sonra güldü: Babasına kavuşmaya gidiyor

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Son birkaç yıldır ise ünlü sunucunu hayatı adeta bir kâbusa söndü.

BÜYÜK BİR YILDIZKEN HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Hastalandığı ve her geçen gün hafızasının zayıfladığı söylenen yıldız isme mahkeme tarafından yasal bir vasi atandı ve her şey ondan sonra giderek kötüleşmeye başladı.

Bir zamanlar ABD televizyonlarının en çok izlenen programlarına izma atan Wendy Williams'ın başına gelenler filmlerde bile rastlanmayacak kadar tuhaf ve acıklı

Son zamanlarda Bruce Willis’le birlikte gündeme gelen frontotemporal demans ve afazi teşhisi konulduğu iddia edilen Wendy Williams bir süre ortalıktan kayboldu, gözlerden uzaklaştı.

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BAŞINA GELENLERE KİMSE İNANAMIYOR

En sonunda hayatını anlatan bir belgeselle ortaya çıktığında sağlığını kaybettiğini, etrafında hiç kimsesi kalmadığını ve parasının da tükendiği söyleyerek gözyaşı döküyordu.

Demans olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından vesayet altına alınan Williams uzun süredir bir mahkum gibi hapis hayatı yaşıyor

Mahkemenin artık akli melekeleri yerinde olmadığı düşünüldüğü için atadığı vasisi tarafından adeta bir mahkum muamelesi gördüğünü söylemeye başlayan Wendy Williams demansa yakalandığını da reddetti ve aklının gayet başında olduğunu söyledi.

Aklının yerinde olduğunu söyleyen yıldız isim kapatıldığı bakımevinden ayda iki kez çıkabildiğini ve cebinde beş kuruş parası bile olmadığını söylemişti

UZUN SÜREDİR AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR

Mahkeme kararıyla atanan vasisi Sabrina Morrissey, 2022'den beri Williams'ın refahından ve mali durumundan sorumlu. Ancak ünlü sunucu hesabında sadece 15 dolar olduğunu söyleyip elinden her şeyinin alındığını iddia ediyor.

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Bununla da kalmayıp bir ayda sadece 2 kere dışarı çıkabildiği bir bakımevine adeta hapsedildiğini söyleyen Williams geçtiğimiz günlerde New York’taki bu bakımevinin penceresini yumruklarken ve ağlarken görüntülenip hayranlarını üzmüştü.

Wendy Williams Miami'de yaşayan babasını görmek istediğini söylemiş ve onun yanına gidebilmek için adeta yalvarmıştı... Ünlü sunucu en sonunda bunu başardı ve uzun süredir ilk kez yüzü güldü

Büyük bir trajedi yaşayan ünlü sunucu dün ise Miami havaalanında bu üzgün halinden eser kalmamış şekilde, gülümseyerek hatta kahkahalar atarak sevenlerinin karşısına çıktı.

Aylardır içinde düştüğü kâbusla ve gözündeki yaşlarla gündeme gelen Wendy Williams'ı çocuklar gibi neşeli görmek hayranlarını sevindirdi

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EN SONUNDA BABASINA KAVUŞACAK!

Yürümekte zorlandığı için bir scooter’a binmiş olsa da Wendy Williams en sonunda özgürlüğüne kavuşmuş, 94’üncü yaş gününü kutlayacak olan babasını görmek için New York’tan Florida’ya gelmişti.

Yanında ona yardımcı olan bir asistanla seyahat eden Williams uzun süredir mahkemeye yalvarmış, babasını görebilmek için yolculuk izni almaya çalışmıştı.

Ünlü sunucunun yeniden muayene olmak için de mahkemeye başvurduğu ve hasta olmadığı için vesayet kararının kaldırılmasını talep ettiği ortaya çıkmıştı.

SAĞLIĞI BAŞKA HASTALIKLAR YÜZÜNDEN BOZULMUŞTU

69 yaşındaki Wendy Williams gençlik yıllarında alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edindikten sonra bunlardan kurtuldu. Ancak o yılların izini taşıyan bedeni sonrasında birçok hastalıkla yorgun düştü.

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Yine de akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Williams, vesayet altında yaşamasını gerektirecek bir sorunu olmadığını söylüyor ve bir bakımevine zorla kapatıldığını, elinden özgürlüğünün ve parasının alındığını iddia ederek sürekli gözyaşı döküyordu.

MAHKEME HAFTAYA KARAR VERECEK

Wendy Williams’ın tek oğlu ve babasıyla birlikte hayatta kalan diğer aile üyeleri de onun bu zorunlu esaretten kurtarılmasını istiyor.

Wendy Williams'ın tek oğlu ve ailesinin geri kalan üyeleri onu bu durumdan kurtarmak için uğraşıyor

Gelen son haberlere göre önümüzdeki salı günü Wendy Williams’ın sağlık durumu hukuk ekibi tarafından seçilen bir doktor tarafından yeniden değerlendirilecek ve vasisi olmadan işlevini yerine getirebilecek zihinsel kapasiteye sahip olup olmadığı belirlenecek.