‘Sen daha küçüksün, 40 yaşında gibi giyinme’ diyorlardı… Genç yıldız isyan etti: Büyüdüğüm için özür dilemeyeceğim!

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Attığı her adımı hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu ne yaparsa yapsın eleştirilmekten ise bir türlü kurtulamadı. Stranger Things dizisiyle ünlenen sonra rol aldığı filmlerle dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Millie Bobby Brown uzun süredir eleştirilerin odağında

BÜYÜDÜ, EVLENDİ AMA NE YAPSA HAYRANLARINA YARANAMADI

21 yaşındaki Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown, geçen yıl Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmiş, erkenden evli bir kadın olmaya karar vererek yuvasını kurmuştu.

Geçen yıl daha 20 yaşındayken ilk büyük aşkı olan Jake Bongiovi ile evlenen genç yıldıza hem bu evlilik hem de fiziksel görüntüsü yüzünden eleştiri yağıyor

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Genç yaşta yaptığı evlilik yüzünden “acele” ettiği için eleştirilen Millie Bobby Brown görünüşüyle ilgili olarak da uzun süredir “zorbalığa” uğruyor.

ONU “40’LI YAŞLARINDA BİR EV HANIMINA” BENZETİYORLAR

Çok fazla makyaj yaptığı, yaşına uygun giyinmediği söylenen ve saçı başıyla genç bir kadına değil “40’lı yaşlarında” bir kadına benzediği şeklinde sürekli olarak eleştirilen Brown en sonunda isyan etti.

Millie Bobby Brown dünyanın karşısına ilk çıktığında böyle görünüyordu...

Sosyal medyada sürekli olarak fotoğrafları paylaşılan ve “bu sana yakışıyor mu!” diyerek kendini olduğundan yaşlı göstermeye çalıştığı ima edilen genç oyuncu “Sizden büyüdüğüm için özür dilemek zorunda değilim” diyerek isyan etti. Kendini yaşından büyük göstermeye çalıştığı ve her haliyle genç bir kadın değil de 40'larında bir ev hanımı gibi göründüğü söylenen yıldız oyuncu bu sözlere ateş püskürdü

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“KİMSEYE ÖZÜR BORÇLU DEĞİLİM”

“Bu sektöre 10 yaşındayken başladım. Dünyanın önünde büyüdüm ama bazı nedenlerden dolayı insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor.” diyen Millie Bobby Brown insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.

Makyajsız haliyle sosyal medyadan bir video yayınlayan Millie Bobby Brown insanların onu hâlâ 10 yaşında sandığını, büyüdüğünü kabullenemediğini ve bu yüzden de kimseye özür borçlu olmadığını söylüyor

Gazeteleri “genç bir kadının görünüşüyle alay etmekle” suçlayan Millie Bobby Brown “Koca koca insanların vaktini yüzümü, vücudumu, giysi seçimlerimi inceleyerek geçirmesi çok rahatsız edici” dedi.

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“BENİ UTANDIRAMAZSINIZ”

Üstelik hakkında çıkan bu tür haberlerin bazılarının kadın yazarlar tarafından kaleme alınmasının çok daha üzücü olduğunu vurgulayan yıldız isim hayatını kendi istediği gibi yaşamasının kimsenin işine gelmediğini söyledi.

Sert sözlerle kendini savunan Millie Bobby Brown “Büyüdüğüm için özür dilemeyi reddediyorum. Bir kızın kadın olduğunu görmeyi kaldıramayan insanların gerçekçi olmayan beklentilerine uymak için kendimi küçültmeyi reddediyorum” ifadesini kullandı.

“TÜM GENÇ KADINLAR İÇİN KONUŞUYORUM”

“Görünüşüm, giyimim ya da kendimi dünyaya sunuş biçimim nedeniyle kimse beni utandıramaz” diyen oyuncu “Eleştirmenin iltifat etmekten çok daha kolay olduğu bir toplum haline geldik. Bunu sadece kendim için değil diğer genç kadınları savunmak için de söylüyor” sözleriyle genel bir sıkıntıdan bahsettiğinin altını çizdi.

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