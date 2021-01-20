Sen bu akşam yat bir düşün
Geçtiğimiz günlerde “İbo Show”a konuk olan Oktay Kaynarca, sosyal medyada programa katılan ünlüleri eleştiren Güvenç Dağüstün’e tepki gösterdi.
Güvenç Dağüstün, Twitter’a “Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show’a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan” diye yazdı. Oktay Kaynarca yanıt verdi: “Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki yaptığın yapmadığın, ‘korkunç
ve kabus’ kelimelerini bir daha kullanmazsın!”
Dağüstün, Kaynarca’ya sitem etti: “Tercih meselesi Oktay’cım. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. Telefonlaşacak kadar da yakınız.” Oyuncunun yanıtı ise şöyle oldu: “Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük ama kırmadan dökmeden!”
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