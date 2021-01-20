Sen bu akşam yat bir düşün

Güvenç Dağüstün, Twitter’a “Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show’a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan” diye yazdı. Oktay Kaynarca yanıt verdi: “Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki yaptığın yapmadığın, ‘korkunç

ve kabus’ kelimelerini bir daha kullanmazsın!”



Dağüstün, Kaynarca’ya sitem etti: “Tercih meselesi Oktay’cım. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. Telefonlaşacak kadar da yakınız.” Oyuncunun yanıtı ise şöyle oldu: “Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük ama kırmadan dökmeden!”