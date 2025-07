Sen bebeğin babası bile değilsin... Nedir bu samimiyet!

Haberin Devamı

Kimi kırmızı halıda dans eder, kimi rol arkadaşlarını öpücüklere boğar... Ya da ilgi çekip filmden söz ettirecek açıklamalar yapar.

Genel olarak yapılan da başrol oyuncularının birbirlerine sarılıp gülümseyerek poz vermesidir. İşte iki ünlü oyuncu rol aldıkları filmin galasında samimiyetlerini biraz ileri götürünce sosyal medyada da gündem yarattılar.

Aslına bakılırsa bir anlamda amaçlarına ulaştılar. Şimdi herkes onları ve filmlerini konuşuyor çünkü.

FİLMDEN ÇOK ONLARIN SAMİMİYETİ KONUŞULDU

Bu iki başrol oyuncusu Pedro Pascal ile Vanessa Kirby….

İkili birlikte kamera karşısına geçtikleri The Fantastic Four: First Steps adlı filmin galasında buluştu. Kameralar karşısında sergiledikleri görüntüler de gündemin ilk sıralarına yerleşti elbette.

İkili katıldıkları programlarda da samimiyetleri ile meraklı bakışları üzerlerinde topladı.

Görüntülerden birinde Vanessa Kirby, rol arkadaşı Pascal'ın yanağını okşuyor.

Diğerinde de Pascal hamile olan rol arkadaşının karnına elini koyuyor. Bir röportajda da Pascal, Vanessa Kirby'nin elini tutup onunla flörtöz davranışlar sergiliyor.

BELKİ ANSKİYETESİNİ BÖYLE GİDERİYOR

İki oyuncunun bu samimiyeti de sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bu arada Vanessa Kirby'nin nişanlısı Paul Rabil'den bir bebek beklediğini de hatırlatalım.

İşte onların bu samimiyeti sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcı 'Rol arkadaşının yüzünü neden öyle okşuyor?' diye sordu.

Bir başkası "Oyuncular neden birbirleriyle bu kadar samimi oluyorlar. Bunu asla anlamayacağım" diye yazdı.

Birçok kullanıcı da "Bu çok çılgınca. Çok samimiler" diyerek görüşünü bildirdi.

GÜZEL OYUNCU NİŞANLISINDAN HAMİLE

Fakat bu samimiyete kendilerince bir neden bulanlar da vardı.

Bunlardan biri de "Pedro Pascal'ın bir tür anksiyete sorunu var. Bunu da yanındakiyle fiziksel temas kurarak gideriyor" diye yorumlamaya çalıştı.

Bazıları da "İkisi de arkadaş, birlikte çalıştılar. Dost olamazlar mı?" diye görüşünü bildirdi.

Vanessa Kirby, Paul Rabil ile nişanlı. Ünlü oyuncunun karnının büyüme şekline bakılırsa da çift yakın zamanda bebeklerini kucaklarına alacak.

Vanessa Kirby ve nişanlısı yakında bir bebek sahibi olacak.