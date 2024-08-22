Karı- koca itiraf yarışına girdiler: Sen çok anlattın, şimdi sıra bende!

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Beckham çiftinin cephesinden gelen yeni bir habere bakarsak, bir süredir yaz rehavetine kapılmış olan çift yine ortalığı sallamaya hazırlanıyor.



Bunun nedenine gelirsek...

SIRA VICTORIA'YA GELDİ

Artık konuyu takip eden herkesin çok iyi bildiği gibi David Beckham'ın hayatı bir dijital platformda izlenme rekorları kıran bir programa konu olmuştu.

Orada David'in sadece yeşil sahalardaki kariyeri değil aynı zamanda Victoria ile ilişkilerinin kapalı kapılar ardında kalan ayrıntıları da gündeme geldi.



Şimdi buna benzer bir adım Victoria'dan gelecek. Bir başka deyişle David anlattı, şimdi sıra Victoria'ya geldi.



Spice Girls grubunun dağılmasından sonra moda tasarımcısı olarak kariyerini sürdüren Victoria Beckham bu programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri gözler önüne serecek.

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Müzik dünyasından sonra moda alanında "kendini yeniden keşfeden" Victoria'nın işi, ailesi, ona yakın olan dostları ve arkadaşları belki de bugüne kadar bilinmeyen birçok ayrıntıyı gözler önüne serecek.

Beckham çifti yaz aylarını lüks yatlarında dinlenip denizin ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi.

Bu yaza damga vuran olayları ise evliliklerinin 25'inci yılını geride bırakmaları oldu. Elbette bu sırada da sosyal hem yakın dostlarıyla hem de sosyal medyadan takipçileriyle mutluluklarını paylaştılar.

O zamanlar kendisine şöhret getiren Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olan Victoria Adams ile futbol sahalarının yıldızı David Beckham, 4 Temmuz 1999'da İrlanda'da bulunan Luttrellstown Şatosu'nda gösterişli bir törenle evlendi.



O törende de diğer ayrıntılar bu yana iki faklı kıyafet giydiler. Biri beyaz, diğeri mordu.

İşte Beckham çifti o iki kıyafetten birini sandıktan çıkarıp tozunu aldı ve yeniden giydi.

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Düğün günü oturdukları taht benzeri sandalyeye de "kurularak 25'inci yıl dönümü pozunu verdi.

Hem Victoria hem de David bu eğlenceli pozu sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Bu paylaşıma da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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DAHA EKRANDA GÖRÜR GÖRMEZ BİR İLİŞKİLERİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Ünlü çiftin aşk ve evlilik öyküsüne bakarsak... Önce şunu belirtelim ki 49 yaşındaki David Beckham, İngiliz The Sun gazetesine verdiği bir röportajda Victoria'nın kaderi olduğunu itiraf etti bir anlamda.



25 yıllık karısını ilk kez Spice Girls'ün bir video klibinde gören David daha o anda onunla sürekli birlikte olacağını hissetmiş. Bunu da hiç saklamadı zaten.



Röportajda söylediğine göre "Daha tanışmadan daima Victoria ile birlikte olacağını biliyordu." Hatta Manchester United takımında birlikte top koşturduğu Gary Neville'e de bunu söyledi.

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Bunu da şöyle özetledi David Beckham "Victoria ile tanışmadan birkaç ay önce yurt dışında kamptaydık. Otelde Garry Neville ile birlikte TV izlerken Spice Girls'ün klibi yayınlanmaya başladı.

Ben de ekranı göstererek dedim ki 'İşte bu kız benim ve ben de gidip onu alacağım. Saçları, gözleri... O benim için mükemmelliğin tanımıydı."

KADER AĞLARINI ÖRDÜ

David'in, karısını ilk kez TV ekranında gördüğü o günden sonra kelimenin tam anlamıyla 'kader ağlarını ördü..'



Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

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Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.



İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü:

"İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."



Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar.



David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."



Gerçekten de öyle oldu. David ile Victoria birkaç ay sonra tanıştılar ve bir daha da hiç ayrılmadılar. Şimdilik 25 yılı geride bıraktılar. Belli ki bundan sonra da ömür boyu birlikteliklerini sürdürecekler.