Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz! İbo Show'da duygusal anlar...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Birçok duygunun bir arada yaşandığı bölüme; Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu.





MEHMET ALİ ERBİL İSYAN ETTİ

Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek isyan etti.

Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'e 100 lira verdi ve "Mehmet'ciğim bir uzun hava okumak istiyorum. Okuyabilir miyim?" diye sordu.

100 TL'yi alan ünlü şovmen, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri ise herkesi güldürdü.

'O PARA OĞLUMUN'

İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız. Her şeyi söylüyorsun" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Esprileri art arda patlatan Mahmut Tuncer, orkestraya da takılmayı ihmal etmedi. Tuncer, orkestranın para isteğini "Bu parçada davul yok" diyerek reddetti.

TAM YEDİ KEZ KÜSTÜLER

Zaman zaman küsüp barışan eski dostlar İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer, 7’nci kez barışarak bir rekora imza attı.

AYDEMİR AKBAŞ DUYGULANDIRDI

Öte yandan usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gideceklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi.

Bu anıları dinlerken duygulanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. İmparator, "35 sene boyunca bir kere de 'Nereye gidiyoruz? Ölmeye mi gidiyoruz kalmaya mı?' diye sormadı" dedi.

'SEN AĞLAYINCA BİZ DE AĞLIYORUZ'

Mahmut Tuncer de yedi kez küsüp barıştığı İbrahim Tatlıses'e sitem etti. Tuncer, "Neden ağlıyorsun böyle? Ne günler yaşamışız bak ne güzel diye sevinsene. Allah seni çocuklarına bağışladı. Ağlamaya ne gerek var, aslan gibisin. Böyle bizi de duygulandırıyorsun. Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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