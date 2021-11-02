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Sema Dinçer'in ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçil'den başsağlığı mesajları: En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

#Sema Dinçer#Haluk Levent #Kıvanç Tatlıtuğ
Sema Dinçerin ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçilden başsağlığı mesajları: En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Handan Tekinoğlu karateri ile hafızalara kazınan oyuncu Sema Dinçer mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Haluk Levent'in sosyal medya hesabından duyurduğu haber sanat dünyasını yasa boğdu.

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"SEMA ABLAMIZI KAYBETTİK"

"Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun."

ROL ARKADAŞLARINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran, Bade İşçil ve senarist Ece Yörenç art arda başsağlığı mesajları yayınladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ: Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum Sema Dinçer...

Sema Dinçerin ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçilden başsağlığı mesajları: En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

Mustafa Avkıran: Ah be Semra… huzur içinde yat.

Sema Dinçerin ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçilden başsağlığı mesajları: En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

Bade İşçil: Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Ece Yörenç: "Ece'nin bugüne kadar yazdığı her kadın karakterini ayrı sevip, hepsine ayrı gıcık oldum. Hayriye Hanım gibi mesela... Handan Hanım'a da dayanamıyordum. Aynı bölüm içinde hem çok üzülüp, kıyamayıp hem de çok sinirleniyordum. Çocuklarını ayrı ayrı kayırıp, ayrı ayrı severken - merdivenlerde kapılarda sessizce dururken sinirlerimi tel tel ediyordu" Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin... En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun.

Sema Dinçerin ardından eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Avkıran ve Bade İşçilden başsağlığı mesajları: En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı

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SEMRA ABLA BİRİLERİNE KIRGINDI

Haluk Levent, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı:

1) Semra abla birilerine kırgındı
(Yazamam)
Bana bizzat “Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla” demişti.
2) Saat 12.24 te vefat etti.
Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi.
1 saat sonrasında ise twit attım.

Bilginize.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sema Dinçer#Haluk Levent#Kıvanç Tatlıtuğ

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