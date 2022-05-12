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Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem 'sakın kimseye söyleme' dedi

#Selma Blair#Mean Baby#MS Hastalığı
Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

Son birkaç yıldır genellikle sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen ünlü oyuncudan bomba gibi itiraflar! Anılarını kaleme aldığı kitabı 17 Mayıs'ta okuyucuyla buluşacak olan yıldız, geçmişine dair bilinmeyenleri gözler önüne serdi. Kötü alışkanlıklarıyla nasıl mücadele ettiğini saklamayan oyuncu, ilk gençlik döneminde defalarca tecavüze uğradığını da gizlemedi.

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GEÇMİŞİN KARANLIK SAYFALARI
2018 yılında multiple skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıklayan sonra da yaşadığı tüm süreci sosyal medyadan ve hazırlanan belgesel aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan Selma Blair, yakında piyasaya çıkacak olan Mean Baby adlı kitabında geçmişinin "karanlık" sayfalarını da gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

ALKOL SORUNU ÇOCUK YAŞTA BAŞLAMIŞ
49 yaşındaki bir çocuk annesi Blair, hayatının çok erken bir döneminde, henüz 7 yaşındayken alkol sorunu yaşamaya başladığını itiraf etti kitabında. 20'li yaşlarına geldiğinde giderek yükselen bu bağımlılık yüzünden başına daha kötü olaylar geldiğini de gizlemedi.

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Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

'BİR TÜR RAHATLAMA ARACI OLARAK GÖRÜYORDUM'
Blair, kitabında da yer verdiği geçmişiyle ilgili olarak People dergisine konuştu. Hayatının ilk döneminde alkole sığındığını belirtti Blair. "Başlangıçta büyük bir rahatlamaydı benim için. Gençliğimde alkolü bir tür rahatlama ve başa çıkma mekanizması olarak görüyordum" diye konuştu. Küçük yaşta başladığı bu kötü alışkanlığı nedeniyle kısa sürede bu konuda bir tür uzman olduğunu da söyledi Selma Blair.

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Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

'LÜTFEN DURUN' BİLE DİYEMEDİM
Oyuncunun, kötü alışkanlıklarına olan bağımlılığı 20'lerinde giderek yükseldi anlattığına göre. Hatta bu yüzden tecavüze bile uğradı. Kitabına göre de başına gelen o ilk korkunç olay şöyle gerçekleşti: " Lise yıllarında ilkbahar tatili sırasında çıktığımız ve çok alkol aldığımız bir günün sonrasında tecavüze uğradım. Her iki kişinin de bana bunu yapıp yapmadığından emin değilim. Ama birinin tecavüz ettiğinden eminim. Sessizdim ve her şeyin bitmesini bekledim. O gün defalarca tecavüze uğradım, çünkü öylesine sarhoştum ki "lütfen, durun" bile diyemedim."

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Yıllar önce yaşadığı bu korkunç olayı bugüne kadar sadece terapistine anlattığını satırlarına ekledi Selma Blair. Ancak aradan geçen bunca zamanın ardından "iyileşme" sürecinin bir parçası olarak bu anısını da paylaştığını belirtti.

Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

'UTANÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETEBİLİRİM'
Bu saldırının, hayatının bu kadar merkezi bir noktasında yer aldığının uzun süre farkına varmadığını itiraf etti Blair. Sonra da şunları yazdı: "Çok fazla utancım ve suçum vardı. Bütün bunları bu sayfalara yazacak kadar güvende hissettiğim için minnettarım. Bu şekilde bu utanç yükünü hafifletebilirim."

2016 yılında tüm bu kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu belirtti Blair, People dergisine verdiği röportajda. Şu anda 10 yaşındaki oğluyla, odak noktasına sağlığını oturttuğu bir hayat sürdüren Blair, geleceğinden de umutlu olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

YATILI OKULDA DA TACİZE UĞRADI
Selma Blair kitabında, gençlik yıllarında yaşadığı başka travmaları da anlattı. Bunlar arasında yatılı okulda okuduğu sırada başına gelen bir başkası da var. Blair'in anlattığına göre söz konusu kişi, öğrenim gördüğü okulun yöneticilerinden biriydi. O yöneticinin okulda çok sevilen biri olduğunu belirten Blair. Danışıp konuşabileceği öyle bir büyüğü olduğu için kendini şanslı hissettiğini de yazdı kitabında.

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Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

'KENDİMİ ASLA GÜVENDE HİSSETMEDİM'
Fakat bir kış tatili öncesinde vedalaşmak ve birbirleriyle hediye değiş tokuşu yapmak üzere odasına girdiğinde yaşadıklarının da kalbini kırdığını saklamadı. Kitabında "Onun karşılaştığım en harika adam olduğunu düşünüyordum. Yakışıklı, cömert ve uzun boylu. Otoriteye güveniyordum. Sadece bir yeniyetmeydim" diye yazdı Blair. Tatil öncesi veda etmek için odasına gittiğinde söz konusu yöneticinin kendisini eliyle taciz ettiğini anlattı. Sonra da şunları yazdı: "Beni tehdit etmedi, bana tecavüz etmedi. Ama beni kırdı. Bir daha böyle bir şey olmadı ama kendimi asla güvende hissetmedim."

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Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

ANNEM 'KİMSEYE SÖYLEMEMELİSİN' DEDİ
Selma Blair, bu yaşadığını annesine anlattıktan sonra karşılaştığı tepkiye de yer verdi kitabında. Annesinin "Bunu kimseye söylememelisin. O okulda sevilen biri. Sen de sorunlu bir kız olarak nitelendirilirsin" dediğini anlattı.

Yatılı okuldaki son yılında, bir kompozisyon nedeniyle ödül kazandığında söz konusu yöneticinin kendisini tebrik ettiğini ve annesine "Onunla gurur duymalısınız" dediğini de yazdı kitabında Blair. Bunun üzerine annesinin o yöneticiye "Ne yaptığını biliyorum. Kızımdan uzak dur" deyip yürüyüp uzaklaştığını da satırlarına ekledi.

Ünlü oyuncu geçmişinin karanlık sayfalarını açtı: Okuldaki yönetici beni taciz etti, annem sakın kimseye söyleme dedi

ESKİ SEVGİLİSİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIRMIŞTI
Selma Blair, bundan birkaç ay önce de eski sevgilisinden şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Blair, MS hastalığı yüzünden baston kullanmak zorunda kaldığı için kendisini aşağılayan eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

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#Selma Blair#Mean Baby#MS Hastalığı

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