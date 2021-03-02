Selin Yeninci’nin korona mücadelesi... Ünlü oyuncudan haber var!

ADANA'DA TEST YAPTIRDI

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Yeninci, hayranlarını korkuttu.

Çekimler için Adana'da olan oyuncu, Covid-19 testi yaptırdı. Ancak sonuç pozitif çıkınca büyük panik yaşadı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan oyuncu hakkında "Yoğun bakıma kaldırıldı" haberleri çıkınca, sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.

Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı.

Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.