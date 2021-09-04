Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı bitti – Yaptıkları paylaşımlarla duyurdular

'Gönül Dağı' dizisinde rol alan Berk Atan ve Influencer Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

Yağcıoğlu, hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı. Yağcıoğlu’nun paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım da Atan’dan geldi. Berk Atan, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınladı. İkilinin birbirlerini takipten çıkardığı da gözlerden kaçmadı.





BERABERLİKLERİ İFŞA İLE ORTAYA ÇIKMIŞTI



Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan aşkı sosyal medya kazasıyla ortaya çıkmıştı.



Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana..." mesajını yanlışlıkla Instagram'da paylaşmıştı.

Sunduğu spor programı ardından sosyal medyada popülerleşen Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı'yla nikâh masasına oturmuş ancak bir kızları olan çiftin evlilikleri fazla sürmemişti.

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