Selin Uzal ABD’li yönetmenin yeni filminde
Selin Uzal, çok ses getiren “Zeitgeist” belgesellerinin ABD’li yönetmeni Peter Joseph’in yeni film projesi “InterReflections”ta rol aldı.
SÜRPİZ İSİM
“Zeitgeist” belgeselleriyle büyük ses getiren Peter Joseph’in yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “InterReflections”ın çekimleri tamamlandı. Filmde Türkiye’den sürpriz bir isim de rol aldı: Selin Uzal.
PROFESÖR ROLÜNDE
Uzal, “InterReflections” için Los Angeles’ta kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu, gelecekte yaşayan Aleniya Demir adlı bir profesörü canlandırdı. Uzel, filmin geçtiğimiz gün ABD’de düzenlenen özel gösterimine de katıldı.
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