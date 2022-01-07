Selin Şekerci 'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Kentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı 24:00 sonrası için flaş kararKentte vakalar arttı, yeni tedbiler alındı! 24:00 sonrası için flaş karar#Koronavirüs
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
Bakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründüBakan Karaismailoğlu törende konuştu: Işık göründü#Adil Karaismailoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladıTrabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı#Trabzonspor
Meksikada hava ulaşımına koronavirüs darbesi Uçuşlar iptal olduMeksika'da hava ulaşımına koronavirüs darbesi! Uçuşlar iptal oldu#Meksika
Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirttiDoktora çirkin saldırı! Sebebi 'pes' dedirtti#Doktor
Bakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecekBakan Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek#Murat Kurum
Adem Ljajicle anlaşma sağlandı Beşiktaş ile buraya kadar...Adem Ljajic'le anlaşma sağlandı! Beşiktaş ile buraya kadar...#Transfer
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir TürkiyeEmine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye#Emine Erdoğan
AK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti O küfürbaz yakalandıAK Partili seçmenlere söyledikleri büyük tepki çekmişti! O küfürbaz yakalandı#Erhan Göçmez
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Selin Şekerci 'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!

#Hazal Kaya#Selin Şekerci#Koronavirüs

Oyuncu Selin Şekerci, koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Önce negatif, sonra pozitif çıkan Şekerci tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldı. Haberi de Instagram'dan takipçileri ile paylaştı. Konuşması sırasında yakın dostu Hazal Kaya'nın panik halleri ile dalga geçen Selin Şekerci, paylaşımından kısa bir süre sonra Kaya ve ailesinin koronaya yakalandığını öğrendi.

Haberin Devamı

Selin Şekerci Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Hazal Kaya'ya korona şoku! diye yapılmış haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri napalım?" dedi.

'İyi ki panik biriyim' diyen Hazal Kaya da Selin Şekerci'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Herkese merhaba Az önce temaslı sayılan, bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize..."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Kaya#Selin Şekerci#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat