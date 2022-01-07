Selin Şekerci 'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!

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Selin Şekerci Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Hazal Kaya'ya korona şoku! diye yapılmış haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri napalım?" dedi.

'İyi ki panik biriyim' diyen Hazal Kaya da Selin Şekerci'ye sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Herkese merhaba Az önce temaslı sayılan, bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize..."