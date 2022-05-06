Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim

#Selin Şekerci#İbrahim Selim#Kaan Taşaner
Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim
Sayit DURMAZ

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı ortak arkadaşlarının doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. Şekerci sorular üzerine “aşka tövbe ettiğini” söyledi.

Haberin Devamı

BENİ BUNUNLA ÇEKMESEYDİNİZ İYİYDİ

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme’deki Korto adlı mekandaydı.

Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, “Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!” diyerek ponponlu tacını çıkardı.

HEPSİ BENİM BEBEKLERİM

“Çocuk yapmak istiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Evet, anne olmayı çok istiyorum” diyen Selin Şekerci, “Baba adayı var mı peki?” sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi:

“Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!” Muhabirlerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: “Yok yok hepsi benim bebeklerim!” 

Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim

Selin Şekerci oyuncu Kaan Taşaner ile aşk yaşamış, evliliğe gitmesi beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitmişti.

Haberin Devamı

Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim

Ünlü oyuncu ardından yine meslektaşı olan Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtı ancak bu ilişki de mutlu sona ulaşmadı. 

Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim

Selin Şekerci son olarak İbrahim Selim ile birlikteydi. Çiftin aşkı kısa sürdü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Şekerci#İbrahim Selim#Kaan Taşaner

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave