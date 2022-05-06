Selin Şekerci: Aşka tövbe ettim

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BENİ BUNUNLA ÇEKMESEYDİNİZ İYİYDİ



Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme’deki Korto adlı mekandaydı.

Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, “Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!” diyerek ponponlu tacını çıkardı.

HEPSİ BENİM BEBEKLERİM



“Çocuk yapmak istiyorum” açıklaması hatırlatılınca “Evet, anne olmayı çok istiyorum” diyen Selin Şekerci, “Baba adayı var mı peki?” sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi:

“Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!” Muhabirlerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: “Yok yok hepsi benim bebeklerim!”





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