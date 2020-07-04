Selin Demiratar: Evet evlendik!

Ünlü oyuncu, işadamı Mehmet Ali Çebi’yle sessiz sedasız evlendiği iddiasına yanıt verdi:



“Evet, haberler doğru arkadaşlar. Kısa süre önce aile arasında evlendik.” Demiratar, “Sürpriz mi oldu sizin için?” sorusuna gülümseyerek yanıt verdi: “Hayır, sürpriz olmadı. Uzun zamandır planlıyorduk. Ailelerimiz de biliyordu. Sadece aile arasında ufak bir tören olsun istedik.”