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Haber Giriş: 04.07.2020 - 08:19,Son Güncelleme:

Selin Demiratar: Evet evlendik!

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Selin Demiratar: Evet evlendik!
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Selin Demiratar önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Ünlü oyuncu, işadamı Mehmet Ali Çebi’yle sessiz sedasız evlendiği iddiasına yanıt verdi:

“Evet, haberler doğru arkadaşlar. Kısa süre önce aile arasında evlendik.” Demiratar, “Sürpriz mi oldu sizin için?” sorusuna gülümseyerek yanıt verdi: “Hayır, sürpriz olmadı. Uzun zamandır planlıyorduk. Ailelerimiz de biliyordu. Sadece aile arasında ufak bir tören olsun istedik.”

Selin Demiratar: Evet evlendik

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