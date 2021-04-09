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Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

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Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci’ye doğum gününde sürpriz yaptı. 4 milyon TL değerinde bir araba hediye etti.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37. yaşından gün aldı. Arkadaşları arasında küçük bir kutlama yapan Ciğerci eşinin sürpriziyle havalara uçtu!

Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.

Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan 4 milyonluk doğum günü sürprizi...

Gökhan Çıra'nın eşine aldığı son model otomobilin 4 milyon TL olduğu öğrenildi. En son Tuzlaspor'da top koşturan Çıra, yaşadığı sakatlık sonrası futbol sahalarından uzak kalmıştı...

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