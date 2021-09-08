Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında? Gökhan Çıra hakkında bilgiler

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin boşanacağı haberi gündemde yer alıyor. 2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış."

En lezzetli yemek tarifleri burada