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Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Selin Ciğerci'nin aksesuvarları dudak uçuklattı: Servet taşıyor

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Selin Ciğerci'nin aksesuvarları dudak uçuklattı: Servet taşıyor

Çeşme tatilinde görüntülenen Selin Ciğerci, servet değerindeki aksesuvarlarıyla dikkat çekti.

YÜZÜĞÜ 6, SAATİ 3 MİLYON LİRA

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’daki Roop adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü internet fenomeni, takılarıyla dikkat çekti.

Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor. Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

Selin Ciğercinin aksesuvarları dudak uçuklattı: Servet taşıyor

GECE HAYATINDA AKLI KALMASIN

Selin Ciğerci, bir soru üzerine Bodrum’u Çeşme’den daha çok sevdiğini söyledi. “Gökhan’ın çoğu futbolcu arkadaşı Çeşme’de, onlarla vakit geçirmek istiyor” diyen Ciğerci, şöyle devam etti:

“Eşim gece hayatını pek görmediği için o ortamları bilmiyor. Ben de bunları yaşasın ki aklı kalmasın istiyorum. Gezsin, tozsun, arkadaşlarıyla eğlensin. Yanlış yaparsa kendine yapar.”

Selin Ciğercinin aksesuvarları dudak uçuklattı: Servet taşıyor

Selin Ciğerci’nin Hermes terlikleri 7 bin lira.

Çok yıprandım

Çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci, “Kısmetimde varsa evlatlık edinmeyi düşünüyorum” dedi. Bu konu nedeniyle polemik yaşadığı Deniz Akkaya’yla davalık olan Ciğerci, “Çok yıprandım ve üzüldüm. Kimseye düşmanlığım yok ama bana ‘merhaba’ demesin” diye konuştu. 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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