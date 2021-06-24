Selin Ciğerci'nin aksesuvarları dudak uçuklattı: Servet taşıyor

YÜZÜĞÜ 6, SAATİ 3 MİLYON LİRA

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’daki Roop adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü internet fenomeni, takılarıyla dikkat çekti.



Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor. Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

GECE HAYATINDA AKLI KALMASIN

Selin Ciğerci, bir soru üzerine Bodrum’u Çeşme’den daha çok sevdiğini söyledi. “Gökhan’ın çoğu futbolcu arkadaşı Çeşme’de, onlarla vakit geçirmek istiyor” diyen Ciğerci, şöyle devam etti:



“Eşim gece hayatını pek görmediği için o ortamları bilmiyor. Ben de bunları yaşasın ki aklı kalmasın istiyorum. Gezsin, tozsun, arkadaşlarıyla eğlensin. Yanlış yaparsa kendine yapar.”



Selin Ciğerci’nin Hermes terlikleri 7 bin lira.

Çok yıprandım



Çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci, “Kısmetimde varsa evlatlık edinmeyi düşünüyorum” dedi. Bu konu nedeniyle polemik yaşadığı Deniz Akkaya’yla davalık olan Ciğerci, “Çok yıprandım ve üzüldüm. Kimseye düşmanlığım yok ama bana ‘merhaba’ demesin” diye konuştu.

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