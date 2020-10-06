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Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:23 | Son Güncelleme:

Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var

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Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Benim kocam var
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Marmaris tatilinden dönen Selin Ciğerci önceki akşam eşi Gökhan Çıra ve babasıyla birlikte Etiler’deki bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Ciğerci ilginç bir açıklama yaptı: “Benim kocam var. Ailem dışında kimseyi tanımıyorum, kimseyi sevmiyorum, güvenmiyorum.”

Selin Ciğerci helikopter kiralayarak gittiği Marmaris tatilinden döndü. Ciğerci önceki akşam ise eşi Gökhan Çıra ve babasıyla birlikte Etiler’deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı Uçankuş TV objektifine takılan Ciğerci, helikopter için 27 bin TL verdiği iddiaları için “27 bin lira değil daha fazla. 100 milyon dolar falan” diye ti'ye aldı ve ekledi: “Ben influencer’ım. Ben bir şeyi paylaşabilirim. Bunda ayıp bir şey yok. Belki reklam karşılığı da yapıyor olabilirim. Nasıl TV’de bir proje başlarken sponsorlar oluyor. Onun gibi...” Ciğerci, hakkındaki davalar için “Ben kimseyi tanımıyorum. Benim kocam var. Ailem dışında kimseyi tanımıyorum, kimseyi sevmiyorum” dedi. Bir zamanlar yakın dost olduğu Demet Akalın’la da arası bozulan Ciğerci, Akalın’ın yeni televizyon programı hakkındaki soruları “Ben televizyon izlemiyorum” diye yanıtladı.

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