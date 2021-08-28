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Haber Giriş: 28.08.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya'ya 100 bin TL'lik dava

SELİN Ciğerci, kendisine hakaret ettiği için 3 gün cezaevine giren Deniz Akkaya’ya, ağır hakaretlere devam ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı. Ciğerci, Akkaya hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.

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Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık

HAKARET VE İFTİRAYA DEVAM

Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci’den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Akkaya’nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci’ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya’nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi. 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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