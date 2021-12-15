Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününde bir araya gelen ikili el ele poz verdi. Sosyal medyada yer alan kareler çok konuşuldu. Çiftin sevenleri 'Selin ile Gökhan barıştı' yorumunda bulundu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanma davası 15 dakika sürmüştü. Çift anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı...

Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci şunları söyledi:

“Asla barışmadık. Yorumlarda okudum ‘bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar’ yazmışlar…

Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz.

Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz oynadık.

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Gökhan’ın hayatında kimse yok onu öğrendim. Bu arada ‘barışmayacağım’ demiyorum. Şu anda konuşuyoruz zamanla ne olur bilmiyorum ama ikimizin de korkuları, soru işaretleri var. Onu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Her şeyi zamana bıraktık. Şu an kafamızda sadece iş güç var… “

El ele görüntülenmelerine de cevap veren Ciğerci, ‘O fotoğrafı arkadaşımız çekti, ben de ‘ver elini poz verelim’ dedim. Makara yaptık.’ ifadelerini kullandı.