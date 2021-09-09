Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra neden boşanıyor? Aldatma iddiaları gündeme geldi

Görkemli bir düğünle evlenerek dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde boşanmaya karar verdi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da Swissôtel The Bosphorus'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Çiftin ayrılık kararının perde arkası merak edilirken; Selin Ciğerci ile davalık olan Akkaya, son olarak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ani boşanma kararı ile ilgili bugünkü yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akkaya, Ciğerci ve Çıra çiftinin 'ihanet' yüzünden boşandığını belirterek bu evlilik hakkında, 'Ticari anlaşma' ifadelerini kullandı.

"KURMACA, BOŞANMA DAVASI YOK"

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın geçtiğimiz yıl zaten boşandığını iddia eden Deniz Akkaya, “Ortada henüz açılmış bir boşanma davası yok, bunu herkes avukatıyla beraber öğrenebilir. Ayrıca Bu cuma Beykoz Adliyesi'nde de böyle bir dava yok, görünmüyor. Her şey Londra'dan oturma izni alabilmek için evlendiğini ve asıl aldatanın o olduğu açığını kapatabilmek için.. Her yere bu açılmamış bu boşama davasını servis ettiler. Gökhan Çıra cuma günü bu ticari anlaşmadan istifasını verecek çünkü bu bir ticari anlaşmaydı ve bu kurgunun içinde aldatan kişi olmayı da kabul ederek kurgunun devamında ayrılıyor olabilir.” İfadelerini kullandı.

İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ



Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan ikili hakkında aldatma dedikoduları çıkmıştı. Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile birlikte video çekip yayınlayan Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

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