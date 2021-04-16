Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlat edinmek için başvuru yaptı

Selin Ciğerci, Gökhan Çınar'ın sunduğu Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu.

"ÇOCUĞUM OLSA HAYATIM TAMAMLANIR"

Çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini paylaşan Selin Ciğerci, "Çocuklarım olursa hayatım tamamlanır gibi hissediyorum. Artık evladım olsun istiyorum. Şimdi çocuk evlat edinmek istiyorum" dedi.

37 yaşındaki fenomen, "Eşimle birlikte başvurularımızı yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurtdışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE ÇOK MUTLUYUM"

Futbolcu Gökhan Çıra ile evliliklerine dair konuşan Ciğerci, "Eşimle çok mutluyum. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Ben ruhumu bedenime uydurduğum günden beridir çok mutluyum ve hayatımın en güzel dönemindeyim" açıklamasını yaptı.

Selin Ciğerci, "Eşime çok aşığım. Aramızda sevgi, saygı, aşk ve koruma içgüdüsü var. Birbirimizin her şeyiyiz. Asla küs uyumuyoruz. Onu çok seviyorum. Dünya bir yana kocam bir yana şeklinde konuştu.

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