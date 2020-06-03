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Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor
Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için harekete geçti. Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor.
Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım.
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