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Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı!
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Kerimcan Durmaz’ın ablası Neşe Fişek'in kiralık Rolls-Royce’a “Segment meselesi” diyerek bindirmediği Selin Ciğerci, artık bir Rolls-Royce sahibi: “Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra’yla evlenen Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai’de kendisini “Segment meselesi” diyerek kiralık Rolls-Royce’a bindirmeyen Neşe Fişek'e de mesaj gönderdi: “Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.”

İLAHİ ADALET

Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu söyledi: “Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım.” 

Selin Ciğerci 5 milyona otomobil aldı


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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