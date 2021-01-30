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Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Selena Gomez'in dantelli televizyon örtüsü

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Selena Gomez'in dantelli televizyon örtüsü
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Müzik ve sinema dünyasının yıldızı Selena Gomez, pandemiye rağmen şarkılarını söylemeye, kliplerini çekmeye devam ediyor.

Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü

İSPANYOLCA SÜRPRİZ
Karantinanın ilk dönemlerinde işlerinden de uzak kalan 28 yaşındaki Gomez, son zamanlarda hızlı bir şekilde çalışmalarına geri döndü. Gomez, ana dili İspanyolca olan hayranlarına da ikinci bir sürpriz yaptı.
Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü
ALEJANDRO EŞLİK ETTİ
Güzel yıldız, Baila Conmigo (Benimle Dans Et) adlı teklisinin video klibini kendi Youtube kanalında yayınladı. Gomez'e Rauw Alejandro'nun eşlik ettiği şarkının 12 Mart'ta yayınlanması planlanıyor.
Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü
DANTELLİ ÖRTÜ
Selena Gomez'in klibinin çekildiği evin görüntüsü 1980'li yılları anımsattı. Özellikle de televizyonun konulduğu ünite ve üzerindeki dantel örtüler kelimenin tam anlamıyla o yılları hatırlattı.
Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü
80'Lİ YILLARI HATIRLATTI
Gomez, Instagram sayfasından da klibin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Bu arada kendine ait kozmetik markasının tanıtımını da yapmış oldu.
Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü
DERİCİ'NİN HAYRANLARI TAKLİTÇİLİKLE SUÇLAMIŞTI
Gomez 2021 yılının ilk günlerinde ilginç bir haberle gündeme gelmişti. İrem Derici'nin bazı hayranları Gomez'in De Luna Vez adyı klibinde, Derici'nin Senin Hastan adlı klibini taklit ettiğini ileri sürmüştü.
Selena Gomezin dantelli televizyon örtüsü
FİGÜRLER DE BENZİYOR İDDİASI
İrem Derici'nin hayranları, sosyal medyada sadece klipteki dekorların değil aynı zamanda dans figürlerinin de Gomez tarafından taklit edildiğini savunmuştu.

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