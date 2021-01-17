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Haber Giriş: 17.01.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

Selena Gomez'e taklitçilik suçlaması

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Selena Gomez'e taklitçilik suçlaması
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DÜNYACA ünlü şarkıcı Selena Gomez’i, İrem Derici’nin hayranları taklitle suçladı.

Gomez’in yeni yayınlanan klibi “De Luna Vez”in giriş sahnelerinde kullanılan dekorlar ve efektler, İrem Derici’nin “Senin Hastan” adlı şarkısına çekilen video klibe benzetildi. Murat Joker yönetmenliğinde geçtiğimiz kasım ayında çekilen klibin içinde yer alan dekorların ve Derici’nin dans figürlerinin Gomez tarafından kullanıldığını iddia eden fan’lar, sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.

Selena Gomeze taklitçilik suçlaması


Selena Gomeze taklitçilik suçlaması




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