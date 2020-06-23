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Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Selen Görgüzel'den estetik iddialarına cevap!

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Selen Görgüzel'den estetik iddialarına cevap!
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Bodrum’daki evinde tatile başlayan oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel bikini ve mayolu fotoğraflarına “Baştan aşağı estetik” yorumunu yapanlara cevap verdi.

Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından Bodrum'da çekildiği fotoğrafları paylaştı. Görgüzel bikini ve mayolu fotoğraflarına “estetikli" yazanlara yanıt verdi.

Vücudumun hiçbir yerinde müdahale yok. Çünkü henüz zamanı gelmedi. Estetiğe karşı değilim. İleri yaşlarda neden olmasın?

Selen Görgüzel işin sırrını şöyle verdi: Önemli olan doğru açıyı, ışığı yakalamak.

Selen Görgüzelden estetik iddialarına cevap


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