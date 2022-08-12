Selen Görgüzel'den Ahu Yağtu'ya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü

Haberin Devamı

CEM Yılmaz, oğlu için eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL’ye düşürmüş, Yağtu da ünlü komedyeni icraya vermişti. Hamdi Alkan’la evliliğini kısa süre önce noktalayan Selen Görgüzel duruma sert tepki gösterdi, “Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi kınıyorum” dedi. Bu sözleri sosyal medyada gündem olan Görgüzel, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

ÇOK AHLAKSIZCA



Oyuncu, sorular üzerine şöyle dedi:



“Evlilik kurumu ticarethaneye döndü. Cem Yılmaz 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe heba etmek zorunda kalsın? Bu tarz ilişkiler çirkinleştiriyor evliliği. 10 ay, 1 sene evli kalıp adamın bütün emeği üzerinde hak iddia etmek çok ahlaksızca. Hani ‘kadın hakları’ diyorlar ya, o zaman kadın da çalışsın, kendi gücünü ortaya koysun. Bir çocuğun geçimi neden sadece baba üzerinden olmalı? Anne çalışmıyordur, okumamıştır, o zaman tabii ki babanın mesuliyeti vardır. Ama kadın çalışıyorsa, başka sevgilileri de oluyorsa çocuğun sorumluluğu için babadan para istemek kadar yakışıksız bir şey yok.”

Haberin Devamı

Selen Görgüzel 8 yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanırken nafaka talep etmemiş, ancak mahkeme protokol gereği Alkan’a ait New York’taki ev ile değeri 90 bin TL olan 2005 model otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetmişti.

Gözden Kaçmasın Selen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşık Haberi görüntüle

Yeni aşk heyecanı

Hamdi Alkan’dan geçtiğimiz mart ayında boşanan Selen Görgüzel, yeni bir ilişkiye başlamak üzere olduğunu söyledi:

“Hayatıma yeni biri girmek üzere. Onun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum.”

Baba nafaka vermeye mecbur

Geçmişte üç kişiyle evlilik yaşayan Nilgün Belgün, nafaka konusunda şöyle dedi:

“Çocuk varsa nafaka gereklidir. Kısa evlilikte çocuk olursa, nafaka tabii ki alınır. Onun haricinde kadın mağdursa bir süre nafaka verilir ama sonsuza kadar nafaka vermek diye bir şey olmaz. Ben hiçbir eşimden nafaka almadım. Ama çocuk hassas nokta. Baba mecburdur çocuğuna nafaka vermeye.”

Haberin Devamı

Zamanını çalıyorsan bedelini ödeyeceksin

Beş kez evlenen Mehmet Ali Erbil de babanın çocuğu için nafaka ödemesi gerektiği düşüncesinde:

“Bütün bunlar, karşılıklı ilişkiye bağlı. Hele de çocuk olduğunda. Çocuk varsa nafaka olmalı. Sen bir kadının zamanını, özgürlüğünü belirli bir süre çalıyorsan, bunun bedelini bir baba, bir erkek olarak karşılamak zorundasın. Ama çocuk yoksa, ömür boyu ödeme olmamalı. Öyle bir tecrübem var. Ayrıldık ve çocuk olmadığı için bir nafaka belirlenmedi. Yine de mağdur etmedim 1 senelik evlilik bile olsa.”