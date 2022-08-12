Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Selen Görgüzel'den Ahu Yağtu'ya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü

Güncelleme Tarihi:

#Selen Görgüzel#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz
Selen Görgüzelden Ahu Yağtuya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:33

Ahu Yağtu’nun eski eşi Cem Yılmaz’ı icraya vermesinin ardından nafaka konusu yeniden gündem oldu. Selen Görgüzel, Yağtu’yu sert sözlerle eleştirdi. Nilgün Belgün ve Mehmet Ali Erbil ise “Çocuk varsa nafaka olmalı” dedi.

Haberin Devamı

CEM Yılmaz, oğlu için eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL’ye düşürmüş, Yağtu da ünlü komedyeni icraya vermişti. Hamdi Alkan’la evliliğini kısa süre önce noktalayan Selen Görgüzel duruma sert tepki gösterdi, “Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi kınıyorum” dedi. Bu sözleri sosyal medyada gündem olan Görgüzel, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

Dolarla nafaka icralık oldu... Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu karşı karşıya geldiDolarla nafaka icralık oldu... Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu karşı karşıya geldi!Haberi görüntüle

ÇOK AHLAKSIZCA

Oyuncu, sorular üzerine şöyle dedi:

“Evlilik kurumu ticarethaneye döndü. Cem Yılmaz 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe heba etmek zorunda kalsın? Bu tarz ilişkiler çirkinleştiriyor evliliği. 10 ay, 1 sene evli kalıp adamın bütün emeği üzerinde hak iddia etmek çok ahlaksızca. Hani ‘kadın hakları’ diyorlar ya, o zaman kadın da çalışsın, kendi gücünü ortaya koysun. Bir çocuğun geçimi neden sadece baba üzerinden olmalı? Anne çalışmıyordur, okumamıştır, o zaman tabii ki babanın mesuliyeti vardır. Ama kadın çalışıyorsa, başka sevgilileri de oluyorsa çocuğun sorumluluğu için babadan para istemek kadar yakışıksız bir şey yok.”

Haberin Devamı

Selen Görgüzel 8 yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanırken nafaka talep etmemiş, ancak mahkeme protokol gereği Alkan’a ait New York’taki ev ile değeri 90 bin TL olan 2005 model otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetmişti.

Gözden Kaçmasın

Selen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşıkSelen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşıkHaberi görüntüle

Yeni aşk heyecanı

Hamdi Alkan’dan geçtiğimiz mart ayında boşanan Selen Görgüzel, yeni bir ilişkiye başlamak üzere olduğunu söyledi:

“Hayatıma yeni biri girmek üzere. Onun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum.”

Baba nafaka vermeye mecbur

Geçmişte üç kişiyle evlilik yaşayan Nilgün Belgün, nafaka konusunda şöyle dedi:

Selen Görgüzelden Ahu Yağtuya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü

“Çocuk varsa nafaka gereklidir. Kısa evlilikte çocuk olursa, nafaka tabii ki alınır. Onun haricinde kadın mağdursa bir süre nafaka verilir ama sonsuza kadar nafaka vermek diye bir şey olmaz. Ben hiçbir eşimden nafaka almadım. Ama çocuk hassas nokta. Baba mecburdur çocuğuna nafaka vermeye.”

Haberin Devamı

Zamanını çalıyorsan bedelini ödeyeceksin

Beş kez evlenen Mehmet Ali Erbil de babanın çocuğu için nafaka ödemesi gerektiği düşüncesinde:

Selen Görgüzelden Ahu Yağtuya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü

“Bütün bunlar, karşılıklı ilişkiye bağlı. Hele de çocuk olduğunda. Çocuk varsa nafaka olmalı. Sen bir kadının zamanını, özgürlüğünü belirli bir süre çalıyorsan, bunun bedelini bir baba, bir erkek olarak karşılamak zorundasın. Ama çocuk yoksa, ömür boyu ödeme olmamalı. Öyle bir tecrübem var. Ayrıldık ve çocuk olmadığı için bir nafaka belirlenmedi. Yine de mağdur etmedim 1 senelik evlilik bile olsa.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selen Görgüzel#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

Bağımsız yatırım bankası Jefferıes LLC’den dikkat çeken açıklama: ‘Türk şirketleri herkesi şaşırttı’

#Jefferıes LLC
Deterjan Pazarı skandalında yeni gelişme 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

#Deterjan Pazarı
Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

Bakkal Arctic Monkeys’i kovdu

#Arctic Monkeys