MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSelen Görgüzel koronavirüse yakalandı
GeriMagazin Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son olarak Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan’ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

Selen Görgüzel koronavirüse yakalandı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle