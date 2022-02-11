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Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

#Selen Görgüzel#Hamdi Alkan#Savaş Zafer
Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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'Selen Hanım'a sorun'

Eşi Selen Görgüzel ile boşanma hazırlığı içinde oldukları konuşulan Hamdi Alkan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Alkan, “Memlekette daha önemli mevzular var. Annem yoğun bakımda, şu an başka boyuttayım. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım’ın doğum günü var, ona sorun” dedi.

Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

'Ben kocamı iş alanımda sürekli yanımda istemiyorum

Akşam Kuruçeşme’deki Two adlı mekanda 43’üncü yaşını kutlayan Selen Görgüzel’e de aynı soru yöneltildi. Görgüzel, “Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz” dedi. Gazetecilerin, “Demet Akalın ve Okan Kurt sürekli beraberler” demesi üzerine ise şöyle yanıt verdi: “Onlar iş anlamında da beraberler. Ben kocamı iş alanımda sürekli yanımda istemiyorum.”  (Behlül AYDIN/Sayit DURMAZ)

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Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

Evleniyoruz ama...

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evleniyor. Zafer, bir süredir beraber olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’ye evlenme teklif etti ve “evet” yanıtını aldı.

Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil


Savaş Zafer, karlı günlerde Ketenci’yle fotoğraf çektirirken arkadaşlarıyla şakalaştığı anları da Instagram’da şu notla paylaştı: “Yok canım, evleniyoruz ama tabii arkadaş-larımızla vakit geçirmeye devam edebiliriz.”

İkisi de panikledi

Talat Bulut, önceki gün Nişantaşı City’s’de bir kadınla alışveriş yaparken görüntülendi. Bulut da, arkadaşı da objektifleri fark edince panikledi.

Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

Arkadaşı bir mağazaya girerken, Talat Bulut AVM’den tek başına ayrıldı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı, “Çektiniz mi bizi? Kaçırdınız!” demekle yetindi.

BİR DAHA EVLENMEM

Talat Bulut, evlilikle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Bir kez daha evlilik yapmam. Bir kere denedim, yeterli geldi. Bir evlilik yeterliyse ikincisini, üçüncüsünü denemenin anlamı yok.” (Behlül AYDIN)

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Leopar piştisi

Hazal Filiz Küçükköse doğum gününde leopar desenli bir elbise giydi. Aynı elbiseyi daha önce Gülşen sahnesinde tercih etmişti.

Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil


Sosyal medyada iki ünlü ismin fotoğrafları yan yana getirilerek “Gülşen’e mi, yoksa Hazal’a mı daha çok yakışmış?” anketleri yapıldı.

5 yıl sonra yeni düet

Ebru Gündeş ve Murat Boz, 2017’de çıkan “Gün Ağardı” şarkısının ardından yeni bir düete imza attı.

Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

Gündeş ile Boz’un yeni şarkısı “Sonsuza Dek” bugün Blue Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Söz ve müziği Nezih Üçler’e ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. “Sonsuza Dek”in klibi ise Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekildi.

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