Selen Görgüzel: Hamdi Alkan benim çantacım değil

'Selen Hanım'a sorun'
Eşi Selen Görgüzel ile boşanma hazırlığı içinde oldukları konuşulan Hamdi Alkan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Alkan, “Memlekette daha önemli mevzular var. Annem yoğun bakımda, şu an başka boyuttayım. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım’ın doğum günü var, ona sorun” dedi.
'Ben kocamı iş alanımda sürekli yanımda istemiyorum
Akşam Kuruçeşme’deki Two adlı mekanda 43’üncü yaşını kutlayan Selen Görgüzel’e de aynı soru yöneltildi. Görgüzel, “Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz” dedi. Gazetecilerin, “Demet Akalın ve Okan Kurt sürekli beraberler” demesi üzerine ise şöyle yanıt verdi: “Onlar iş anlamında da beraberler. Ben kocamı iş alanımda sürekli yanımda istemiyorum.” (Behlül AYDIN/Sayit DURMAZ)
Evleniyoruz ama...
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evleniyor. Zafer, bir süredir beraber olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’ye evlenme teklif etti ve “evet” yanıtını aldı.
İkisi de panikledi
Talat Bulut, önceki gün Nişantaşı City’s’de bir kadınla alışveriş yaparken görüntülendi. Bulut da, arkadaşı da objektifleri fark edince panikledi.
Arkadaşı bir mağazaya girerken, Talat Bulut AVM’den tek başına ayrıldı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı, “Çektiniz mi bizi? Kaçırdınız!” demekle yetindi.
BİR DAHA EVLENMEM
Talat Bulut, evlilikle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Bir kez daha evlilik yapmam. Bir kere denedim, yeterli geldi. Bir evlilik yeterliyse ikincisini, üçüncüsünü denemenin anlamı yok.” (Behlül AYDIN)
Leopar piştisi
Hazal Filiz Küçükköse doğum gününde leopar desenli bir elbise giydi. Aynı elbiseyi daha önce Gülşen sahnesinde tercih etmişti.
5 yıl sonra yeni düet
Ebru Gündeş ve Murat Boz, 2017’de çıkan “Gün Ağardı” şarkısının ardından yeni bir düete imza attı.
Gündeş ile Boz’un yeni şarkısı “Sonsuza Dek” bugün Blue Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Söz ve müziği Nezih Üçler’e ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. “Sonsuza Dek”in klibi ise Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekildi.