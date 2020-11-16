Selda Bağcan'dan Deniz Seki'ye destek geldi
Dokuz yıl sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un ilk konuklarından biri şarkıcı Deniz Seki oldu. Programda Ahmet Kaya’nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını yorumlayan Seki'ye sosyal medyadan eleştiri yağdı. Eleştirilere kendi Instagram hesabından yanıt veren şarkıcıya, usta bir isimden destek geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selda Bağcan, paylaşımında, “Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık...” dedi.
Deniz Seki sitem etmişti...
Sesine ve kilosuna ilişkin kötü yorumlar yapanlara Seki, “Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık. Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum” cevabını vermişti
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