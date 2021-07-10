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Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Selda Bağcan’a telif cezası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Selda Bağcan’a telif cezası

TUNAY Bozyiğit’in, “Hayat” adlı bestesini izinsiz olarak “Düşen Hep Yerde mi Kalır” ismiyle seslendirdiği gerekçesiyle Selda Bağcan’a açtığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Bağcan’ın Bozyiğit’e 6 bin 80 TL ödemesine hükmetti ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

Selda Bağcan benim ev halim PTT: Pijama-Terlik-Televizyon
Selda Bağcan benim ev halim PTT: Pijama-Terlik-Televizyon

O şarkının sözleri:

Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belin doğrulur,
Kim n'olacak belli mi olur oy.

Hayat denen sonsuzluğun,
Karşısında bir çocuğuz.
Düşe kalka büyürken,
Kalkamayız bir çoğumuz.

 Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belin doğrulur,
Kim n'olacak belli mi olur oy.

Ama bitmez yolculuklar,
Belki biraz canın yanar.
Düştüğün yerde doğrulup,
Başlar yine ilk adımlar.

Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belin doğrulur,
Kim no'lacak belli mi olur oy.

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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