Selda Bağcan benim ev halim PTT: Pijama-Terlik-Televizyon

◊ 72 yaşındasınız. Ömrün hangi kısmını tekrar yaşamak isterdiniz: İlk 35 mi ikinci 35 mi?

- Ömrümün ikinci 35 yılını tekrar yaşamak isterim. 60 yaşımdan sonra zihnim açıldı ve IQ’m arttı.

◊ Hangisi daha gurur verici: Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesine girmek mi Rolling Stones dergisinin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listesine girmek mi?

- İkisi de çok gurur verici tabii ama Times dergisinin listesinde olmanın benim için şöyle bir anlamı var: 15 yaşımdayken Ankara radyosunun stüdyolarında söylediğim ilk şarkı Amalia Rodrigues’in “Abandonado” adlı şarkısıydı. Yıllar sonra alfabetik sırayla yayınlanan ‘Efsane Kadın Şarkıcılar Listesi’nde onunla yer almak benim için daha şaşırtıcı oldu.

◊ Üç kere hapse girdiniz. Trafik kazası geçirip bir süre çelik iskelete mahkum oldunuz. İnsanda hangisi daha çok haksızlık duygusu uyandırıyor: Ruhun demir parmaklıklar arkasında olması mı bedenin çelik iskelete hapsolması mı?

- Ruhun ve bedenin demir parmaklıklar arkasında olması...

◊ Bir sanatçıya hangisi insana daha ağır gelir: Konser için yurtdışına çıkış yasağı mı, kendi devletinin TRT’sinde yasaklı olmak mı?

- Her iki yasak da ağır gelir, birbirinden beter.

◊ Gitar mı bağlama mı?

- İkisinden de vazgeçemem, mümkün değil. Kimi albümlerimde gitar ve bağlamayı ben çalıyorum. Bu bilgileri YouTube’da bulamazsın. Albüm kapaklarında yazar. Bunun için tıpış tıpış gidip albümleri alın, asıl bilgiler orada.

◊ Biriyle turne, diğeriyle gazino geceleri yaptınız. Cem Karaca mı Zeki Müren mi?

- İlk önce gazino ve Zeki Müren. 1971-75 arasında. 1976’dan itibaren turneler ve Cem Karaca. Şart mı canım birini seçmem?

Ağlamayı unuttum

◊ Sizin tarzınız değil ama... Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder? Sezen mi, Ajda mı?

- Benim tarzım olmadığını da nereden çıkarıyorsun? Her ikisine de bayılırım.

◊ Hangisi daha acıklı? Her aşkın kötü bitmesi mi kimselere âşık olamamak mı?

- Benim aşklarımın hiçbiri kötü bitmez. Kimselere âşık olamamak diye bir şey de yok, insan hayatının her döneminde âşık olabilir. Ay hele bizim gibiler (Gülüyor)...

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı sevildiğiniz zaman mı?

- Yalanın beyazı pembesi olmaz ama sevdiğin üzülmesin diye her türlü yalana da başvurursun.

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamak. Ayrıca hapse girdikten sonra ağlamayı unuttum. Öyle bir katıldım ki o yıllardan beri ağlayamıyorum.

◊ Sizce dünyaya hangisi daha avantajlı: Yetenekli ama çirkin olan mı, yeteneksiz ama güzel olan mı?

- Hem yetenekli hem de güzel olmak en iyisi…

Unutmayın, böyle insanlar var.

◊ Hiç evlenmediniz, hangisi daha büyük eksiklik: Beyaz saçı yastığa yalnız koymak mı çocuk sahibi olamamak mı?

- Çocuk sahibi olmamak...

“Selda’nın poposunu görmedik eczacı kalmadı”

◊ Hangisinden daha çok çektiniz: 15 günde bir yakalandığınız gripten mi turnelerde habire sesinizin kısılıp iğne yemenizden mi?

- Turnelerde habire sesimin kısılıp kortizonlu iğne yemekten daha çok çektim. Hatta Cem Karaca “Anadolu’da Selda’nın poposunu görmedik eczacı kalmadı” derdi.

◊ İmkan olsa hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Yahu müzisyene böyle soru sorulur mu? Tüm müzik aletlerini çalabilmek şüphesiz. Ayrıca spor yapmayı hiç sevmem. Sahne performansı için yürüyüş yapmam gerekiyor, o bile çok can sıkıcı. Bakkala bile arabayla gidenlerdenim. Aaaa dur... Yüzmeyi çok severim!

20 yaşımda Heybeliada Şafak Plajı’ndan Büyükada Yörük Ali Plajı’na yüzerek gidip gelmişliğim var. Tam bir gün sürdü! Öyle takip eden kayık, bot falan da yoktu. Sadece yüzen iki genç kızdık.

◊ Tercihiniz birinciyi belirleyecek iki eşit aday arasında siz müdahale etmeseniz bir tık önde olana mı oy verirdiniz yoksa şansı kötü giden gönüllerin birincisine mi?

- Şansı kötü giden gönüllerin birincisine oy verirdim.

◊ Tavla mı satranç mı?

- Her ikisini de sevmem.

◊ İlkinde 65 ikincisinde 35 bin takipçiniz var. Instagram mı Twitter mı?

- Ne Instagram ne de Twitter. Takipçilerim kaç kişi bilmiyorum. Sitelerime başkaları bakıyor. Ayrıca takipçi sayısı arttığı zaman hacker’lar devreye giriyor ve siteyi tuz buz ediyorlar. Yine sıfırdan başlıyoruz.

GELECEĞE GİTMEK İSTERDİM

◊ Yeşilçam’dan Türkan Şoray mı Filiz Akın mı?

- Türkan Şoray... “Hayallerim, Aşkım ve Sen”.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Facebook-okey-Twitter mı pijama-terlik-televizyon mu?

- PTT diyelim mi buna? (Gülüyor) Pijama-Terlik-Televizyon!

◊ Sizce hangisi vazgeçilmez... Klima mı, kalorifer mi?

- Klimadan nefret ederim çünkü ses tellerimi kurutur. Yazın 40 derece sıcağında bile klima çalıştırmam, evde süs olarak durur. Bu yüzden müzisyenlerim de kuliste benim bulunduğum odaya asla gelmez.

◊ İnce espriye düşkünlüğünüz malum. Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Her ikisi de değil. Benim favorilerim Levent Kırca, Metin Akpınar ve Ferhan Şensoy.

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı geç kalanı beklemek mi?

- Geç kalanı beklemek anksiyeteyle birlikte şekerimi de fırlatır!

◊ Zaman makinesi icat ettiniz. Nereye giderdiniz? Geçmişe mi geleceğe mi?

- Tabii ki geleceğe... Zihnimizden geçenleri oldurabileceğiz. Benim önceden öngördüğüm pek çok şey şimdilerde gerçekleşiyor. Hatta gelecekte düşünce gücüyle ampulleri bile yakacağımıza eminim. Oldurmak istediğim daha da neler neler var bir bilseniz, “Kafayı iyice yedi” dersiniz...

◊ Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

- Plan yapmak için sabahı veya geceyi beklemek gerekmiyor. En iyi cevap aklınıza geldiği zaman.

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- Hiç kımıldamadan sabırla uyanmasını beklerim öyle. Çünkü Yay burcuyum.

Duydunuz zilin sesini süreniz başladı!



HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Tek serilik hakkınız olsa... Gırgıriye mi Hababam mı?

- Hababam.



◊ Fırsatınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

- Marilyn.



◊ Hangisiyle daha lezzetli tartışılır? Kafka mı Dostoyevski mi?

- Kafka.



◊ Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak.



◊ Yılın hangi mevsimi daha romantik: İlkbahar mı sonbahar mı?

- Sonbahar.



◊ Mantı mı iskender mi?

- İskender.



◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?

- Geveze.





