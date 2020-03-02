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Haber Giriş: 02.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..

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Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..
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Selda Bağcan, kasasında bulunan 8 bin 200 Euro'yu çaldığını iddia ettiği teknisyen ile paranın kendisine iade edilmesi koşuluyla uzlaşmak istedi. Ancak teknisyen ödeyemeyeceğini belirtince uzlaşma sağlanamadı. Dosya tekrar mahkemeye gönderildi.

Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl soyuldu. Soygunun olduğu gün ofisteki Bağcan'a ait kasada 8 bin 200 Euro vardı. Bilgisayarların bozulması üzerine ofise giden bir teknisyen, işini hallettikten sonra ayrıldı.

7 YILA KADAR HAPİS

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü şarkıcı, genç ofisten ayrıldıktan sonra kasanın açıldığını ve içinde paraların olmadığını gördü. Polise başvuran sanatçının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. İncelenen kasada teknisyen Emre Y.'nin parmak izi çıktı. Emre Y. hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Mahkeme, suçun uzlaşmaya tabi olduğunu belirtip dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar arasında görüşme sağlandı. Bağcan, çalındığını iddia ettiği paranın kendisine iadesi koşuluyla uzlaşabileceğini belirtti. Ancak Emre Y., uzlaşmak istese de maddi durumunun yeterli olmadığını söyledi. Taraflar uzlaşamadığı için dosya tekrar mahkemeye gönderildi.

SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ

İfadesine başvurulan teknisyen, yardım için kasayı, ünlü sanatçının isteği üzerine defalarca kullandığını, bu nedenle parmak izinin bulunduğunu söyleyip suçlamaları reddetmişti.

 

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