Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması

Selçuk Yöntem’in doğum gününü sosyal medyada kutlayan Tuvana Türkay’ın duygu yüklü paylaşımı, aşk dedikodularına yol açtı.

Önceki akşam Cihangir’deki Sur Balık’ta arkadaşlarıyla kutlama yapan Yöntem, Türkay’la ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” dedi.