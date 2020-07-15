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Haber Giriş: 15.07.2020 - 08:37,Son Güncelleme:

Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması
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Tuvana Türkay, sonradan sildiği paylaşımında Selçuk Yöntem’e şöyle seslenmişti: “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiçbir hissimizin boşluğa düşmediği güzel günlere.”

Selçuk Yöntem’in doğum gününü sosyal medyada kutlayan Tuvana Türkay’ın duygu yüklü paylaşımı, aşk dedikodularına yol açtı.

Önceki akşam Cihangir’deki Sur Balık’ta arkadaşlarıyla kutlama yapan Yöntem, Türkay’la ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” dedi.

Tuvana Türkayın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu
Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem paylaşımı olay oldu!

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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