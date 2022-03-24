Selçuk Ural'dan çarpıcı açıklamalar: Kezzap atılmasa Bergen olmazdı!

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Usta sanatçı Selçuk Ural, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk Ural, “Bergen” filmi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bergen’in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ural, merhum sanatçının şöhretinin yaşadığı acı olayların üzerine kurulduğunu söyledi.

“Bergen’in bir tane şarkısını sorsam, söyleyebilir misiniz?” diyen usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret, skandal üstüne kurulmuş. Bir Barış Manço’nun, bir Tanju Okan’ın filmi yapılmıyor! Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen’in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bu insanlar.”

“Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi” diyen Selçuk Ural, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Acıları seviyoruz. Bergen’in filmi yapıldı. Müslüm Gürses’in filmi yapıldı. Niye Barış ve diğerlerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var.”

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ÇIKIP ŞURADA KÜLOTLA KOŞSAM FİLMİM YAPILIR

Usta sanatçı, kendisinin de onlarca albüme imza attığını söyleyerek, “37 tane 45’lik, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD’si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp şurada külotla koşarsam, ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, ‘Uzaya gittim’ dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın” diye konuştu.

Eski eşinin kezzap saldırısıyla bir gözünü kaybeden Bergen, “Acıların Kadını” şarkısıyla çıkış yapmıştı.

Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı film, 17 günde 4 milyondan fazla seyirciye ulaştı.