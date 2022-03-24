Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Selçuk Ural'dan çarpıcı açıklamalar: Kezzap atılmasa Bergen olmazdı!

#Bergen#Selçuk Ural#Barış Manço
Selçuk Uraldan çarpıcı açıklamalar: Kezzap atılmasa Bergen olmazdı
Behlül AYDIN

Bergen’in hayatının film olmasını eleştiren Selçuk Ural, “Acıları seviyoruz, yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi” dedi ve ekledi: “Bu ülkede sanatçı olmayacaksın, gündem olacaksın. Benim de filmim yapılmayacak.”

Haberin Devamı

Usta sanatçı Selçuk Ural, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk Ural, “Bergen” filmi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bergen’in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ural, merhum sanatçının şöhretinin yaşadığı acı olayların üzerine kurulduğunu söyledi.

“Bergen’in bir tane şarkısını sorsam, söyleyebilir misiniz?” diyen usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret, skandal üstüne kurulmuş. Bir Barış Manço’nun, bir Tanju Okan’ın filmi yapılmıyor! Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen’in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bu insanlar.”

“Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi” diyen Selçuk Ural, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Acıları seviyoruz. Bergen’in filmi yapıldı. Müslüm Gürses’in filmi yapıldı. Niye Barış ve diğerlerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var.”

Haberin Devamı

ÇIKIP ŞURADA KÜLOTLA KOŞSAM FİLMİM YAPILIR

Usta sanatçı, kendisinin de onlarca albüme imza attığını söyleyerek, “37 tane 45’lik, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD’si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp şurada külotla koşarsam, ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, ‘Uzaya gittim’ dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın” diye konuştu.

Eski eşinin kezzap saldırısıyla bir gözünü kaybeden Bergen, “Acıların Kadını” şarkısıyla çıkış yapmıştı.

Selçuk Uraldan çarpıcı açıklamalar: Kezzap atılmasa Bergen olmazdı

Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı film, 17 günde 4 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

Gözden Kaçmasın

7 milyona koşuyor... Yerli filmlere Bergen rötarı
#BERGEN#EZEL AKAY
7 milyona koşuyor... Yerli filmlere Bergen rötarı!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bergen#Selçuk Ural#Barış Manço

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu