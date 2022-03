Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın kardeş özlemi

Haberin Devamı

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Alişan fotoğrafa 'Çok özledim' notunu düştü.

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos 2021'de Kıbrıs’ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

EVLİLİĞİNDE DE KRİZ YAŞADI

Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

GÜNLER SONRA İLK BEĞENİ

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren Varol, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 150 bin beğeni alan fotoğrafa Alişan da kayıtsız kalmadı.

'BİZİ BİZE BIRAKIN' DEMİŞTİK

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen çift zor günleri geride bıraktı. Açıklama yapmaktan kaçınan ikili 'her şey yolunda' mesajı verdi.

Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.

