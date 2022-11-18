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Selami Şahin'in kızı Meryem Şahin'den tepki: Benim sevgilim başkası!

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#Meryem İrem Şahin#Oliver Tembo#Meryem Şahin
Selami Şahinin kızı Meryem Şahinden tepki: Benim sevgilim başkası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:24

Zambiyalı Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Meryem İrem Şahin, önceki gün bir gençle görüntülendi: “Kendisi asistanım olur, sevgilim değil!”

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ALIŞVERİŞ TURU

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Oliver Tembo ile ilişkisiyle uzun süre konuşulan Şahin’in yanında bu kez başka bir arkadaşı vardı. İkili, bir mağazanın erkek reyonundaki ürünleri 1 saat inceledi.

Selami Şahinin kızı Meryem Şahinden tepki: Benim sevgilim başkası

HEMEN UZAKLAŞTI

AVM’den ellerinde poşetlerle ayrılan Meryem İrem Şahin ve arkadaşı, muhabirleri görünce birbirinin yanından uzaklaştı. Şahin, sorulara “Kendisi benim asistanım olur, sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var” yanıtını verdi.

Selami Şahinin kızı Meryem Şahinden tepki: Benim sevgilim başkası

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Meryem İrem Şahin, “Erkek reyonundan alışveriş yaptınız, biz de sevgiliniz için alışverişe çıktığınızı düşündük” diyen muhabirlere “Hayır, erkek reyonunda alışveriş yapmadık, kadın reyonundaydık” diyerek tepki gösterdi.

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