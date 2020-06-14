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Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın hikayesini anlattı

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Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın hikayesini anlattı
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Selami Şahin’in yıllar önce Zeki Müren’le çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sanatçı, 1984 yılına ait o karenin öyküsünü anlattı: “Bardakçı Koyu’nda yaz sezonunu açarken, özel çanta serisinin tanıtımı için çektirmiştik bu fotoğrafı. Lider Müzik firmamı kurmuştum ve Zeki Müren de benim şirketimden albüm yapıyordu. Çok iyi dostumdu. Fotoğrafı görünce eski günlere gittim. Onun gibi ses bir daha gelmez. Allah gani gani rahmet eylesin.”

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