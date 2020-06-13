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Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek
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TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) yönetim kurulu üyesi olan sanatçı Ali Rıza Binboğa, 2 yıl önce meslektaşı Mustafa Özkent’e tehdit ve hakaret davası açtı.

Binboğa, MESAM toplantısı sırasında kendisine dolandırıcı dediğini iddia ettiği Özkent’in 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken mahkeme, olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ile Ercan Saatçi’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yavuz Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. 

Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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