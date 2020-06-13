Selami Şahin ve Ercan Saatçi polis zoruyla ifade verecek

Binboğa, MESAM toplantısı sırasında kendisine dolandırıcı dediğini iddia ettiği Özkent’in 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken mahkeme, olay sırasında aynı masada olan Selami Şahin ile Ercan Saatçi’nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Yavuz Bingöl’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi.