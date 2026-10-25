Sektörde kadınlara uygulanan ‘yaş’ ayrımcılığına isyan etti: Geceleri uykum kaçıyor!

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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı rolle genç yaşta ünlenen oyuncu Emilia Clarke, artık 40 yaşında; hem hayatının hem de kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan bir Hollywood yıldızı…

Ancak o da birçok hemcinsi meslektaşı gibi sektörün kadınlara uyguladığı ayrımcılıktan şikayetçi. Hatta bu yüzden geceleri uykusunun kaçtığını bile söylüyor.

Emilia Clarke yaş ayrımcılığına tepki göstererek, kadınların yaşlandıkça büyük projelerde rol bulamamalarının kendisini "geceleri uyutmadığını" belirtti. Clarke, Game of Thrones çekimleri boyunca on yıl boyunca "şok içinde" yaşadığını da ifade etti.

Ünlü oyuncu verdiği samimi röportajda, sektörün erkeklere ve kadınlara ne kadar farklı yaklaştığına değindi.

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Dergi için çekilen fotoğraflarda göz alıcı pembe bir elbiseyle poz veren Emilia Clarke, 40 yaşına basması ve hayati tehlike arz eden iki beyin kanamasının kendisi üzerindeki kalıcı etkileri hakkında da konuştu.

Yaşlanma süreci ve Hollywood'un kadınlara yaklaşımı üzerine şunları söyledi: "Bence aradaki fark şu; toplum olarak kadınları, erkekleri eleştirdiğimizden çok daha hızlı ve sert bir şekilde eleştiriyoruz. Evet, bu durum beni geceleri uykusuz bırakıyor."

Sektörde pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı gerçek dışı güzellik standartlarına da değinen Clarke "Hepimizin aynı görünmesini mi istiyorsunuz? Sadece aynı yüzlere ve aynı bedenlere sahip insanlardan oluşan bir toplum mu hayal ediyorsunuz? Hadi ama, biz insanız! Elbette değişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Game of Thrones ile genç yaşında şöhrete kavuştuğu dönemden bu yana çeşitli zorluklarla mücadele eden Emilia Clarke, dizinin ilk sezonunun çekimlerinin hemen ardından, 2011 yılında bir beyin kanaması geçirdi. 2013 yılında ikinci bir beyin kanaması daha yaşadı ve kısa bir süre sonra babasını kaybetti.

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O dönemi değerlendiren ünlü oyuncu, dergiye “Game of Thrones çekimleri sırasında kendime, yaşadığım deneyime ya da başka herhangi bir şeye dair hiçbir merak duygum yoktu. Sadece şok içindeydim. Tam 10 yıl boyunca adeta donup kaldım. İlk sezonun çekimleri Noel'de bitti; Şubat ayında ise ilk beyin kanamam nedeniyle hastanedeydim. Dolayısıyla ilk basın turuma morfin etkisindeyken katıldım." dedi.

Röportajın başka bir bölümünde Emilia, bir ekran efsanesi haline gelen fantastik dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandırdığı dönemde yaşadığı ve hayati tehlike arz eden iki beyin anevrizmasının ardından, "hayatta kalan kişi suçluluk duygusu" (survivor's guilt) yaşadığını ifade etti.

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Emilia Clarke "Uzun yıllar boyunca ölümden çaldığımı ve onun bir gün gelip beni bulacağını hissettim," dedi. "Sanki yanlış bir şey yapmışım ve aslında burada olmamam gerekiyormuş gibi hissettim."

Hayranlarının hâlâ övgüye boğduğu ikonik rolü hakkında da konuşan ünlü oyuncu "Bugün bulunduğum noktaya gelene kadar pek çok dolambaçlı yoldan geçtim; artık Game of Thrones'un bana kattığı ve sağladığı her şey için gerçekten minnettarım." sözleriyle artık bu diziyle özdeşleştirilmekten rahatsız olmadığının da altını çizdi.





"Artık kendimi dizinin içinde ya da dizide yer almanın getirdiği sonuçların içinde hapsolmuş hissetmiyorum. Bunun başıma gelmiş olmasından dolayı çok şanslıyım; hatta yaşadığım şeyin ne olduğunu anlamaya vakit bulabildiğim için daha da şanslıyım. Artık bu sürecin tamamen geride kaldığını hissediyorum."