Sektör buna alışacak

Setlerin başlayacağını ifade eden ünlü yönetmen, sektörün buna alışması gerektiğini söyledi. Alkan evdeki karantina döneminde eşiyle sık tartışıp tartışmadığının sorulması üzerine “Hiçbir tartışmamız yok ama herhalde eve gidince olacak. Neden bensiz konuştun diye” diyerek espri yaptı.





