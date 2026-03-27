Sekiz yıllık rüya gerçek oldu… Adaş aşıklardan bebek müjdesi geldi!

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 17:04

Başrollerinden birinde yer aldığı ünlü film serisiyle adını dünyaya duyuran yıldız oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına baba olacağını duyurdu.

Dört yıllık evli ünlü çiftin bebek bekledikleri haberini verirken paylaştıkları aşk ve mutluluk dolu fotoğraflar hayranlarını çok sevindirirken binlerce de beğeni aldı.

2000’lerin başında sinema salonlarında fırtınalar estiren vampir filmleri serisi Alacakaranlık’ta (Twilight) canlandırdığı Jacob Black karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Taylor Lautner baba oluyor…

Taylor Lautner ve eşi Tay, ilk çocuklarını beklediklerini tatlı bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

2022 yılında evlenen 34 yaşındaki Twilight yıldızı, dün eşiyle yaptığı ortak bir Instagram paylaşımıyla büyük haberi duyurdu ve çift bebeklerinin ultrason görüntüsünden bir kesit paylaştı.

Bir fotoğrafta, ünlü oyuncunun yeşil kırlarda karısı Tay'in karnına nazik bir öpücük kondurduğu görülebiliyordu.

Çift, ultrason görüntüsünü kameraya doğru tutarken bir dizi tatlı fotoğraf çektirdi.

Lautner, karısının etrafında dönerken, karısı da ona gülümsüyordu; bir başka fotoğrafta ise aşıklar küçük bir tepede yan yana oturuyorlardı. Sıcak güneş ışığı, birbirlerine gülümseyen anne-baba adaylarının üzerine vuruyordu.

Bu mutlu fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ve Taylor Lautner’ın Alacakaranlık serisindeki rol arkadaşları çifti tebrik yağmuruna tuttular.

Taylor Lautner ve eşi Tay’i ünlü oyuncunun kız kardeşi tanıştırdı ve çift 2018’de Instagram üzerinden ilişkilerini resmen duyurdu.

Üç yıl sonra ünlü oyuncu sevgilisine son derece romantik bir evlilik teklifinde bulundu ve çift Kasım 2021'de nişanlandıklarını açıkladı.

Lautner, Access Hollywood'a evlilik teklifiyle ilgili ayrıntıları anlatırken, "Bir sürü çiçek, mum ve bir tabela de aldım. Uzun bir iş gününün ardından eve geldiğinde, o tabelayla karşılaştı. Çok güzel bir sürprizdi." demişti.

Ertesi yıl, Kasım 2022'de Lautner ve Tay, California’nın ünlü üzüm bağlarından birinde evlendiler. Ünlü oyuncu düğünün ardından People dergisine verdiği demeçte "Sadece karı koca olmaktan heyecan duyuyoruz” demiş ve karısına duyduğu hisleri "Düğün günü çok özeldi ama ikimiz de bunun sadece o bir günle ilgili olmadığına, birlikte bir ömür boyu geçirmekle ilgili olduğuna inanıyoruz. Sonsuza dek birlikte olmaya başlamak için heyecanlıyız. Biz en iyi arkadaşız." diye anlatmıştı.

Ünlü çiftle ilgili en ilginç ve tatlı detaylardan biri de adaş olmaları. Bununla ilgili olarak da sıkça şaka yapan ikili doğacak çocuklarının adını da Taylor koyup evde aynı isme sahip üç kişi olabileceklerini söylüyordu…

Taylor Lautner’ın hemşire olan eşi Taylor Dome karışıklıkları engellemek için adını kısaltıyor ve herkes ona Tay diye sesleniyor.

Heyecanla doğacak bebeklerini beklemeye başlayan ünlü aşıklar geçtiğimiz ocak ayında Cosmopolitan ile yaptıkları bir röportajda "Çocuk sahibi olmayı denemedik. Bunun bir mücadele olup olmayacağını bilmiyoruz, bu yüzden şimdilik umutluyuz” demişlerdi.

Taylor Lautner eşi Tay için "O hazır olduğunda ben de hazırım. Sanırım yaklaşıyoruz. Doğru kişiyle birlikteyken hiçbir baskı yok. Çocuk sahibi olmak için de aynı şey geçerli” demiş, eşiyle bir aile kurmak konusunda evliliklerine çok güvendiğinin altını çizmişti.

