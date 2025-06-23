Sekiz yılda dördüncü boşanma davası açıldı: Ünlü çift bu evlilik işini bir türlü beceremedi!

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2017 yılında gayet gösterişli bir törenle evlenen ünlü çift, o zamandan bu yana dördüncü kez boşanmanın eşiğine geldi.

Görünüşe göre de bu defa durum ciddi!

SADECE SEKİZ YILDA DÖRDÜNCÜ BOŞANMA DAVASI

Öyküsünü anlattığımız bu ünlü çift kamera karşısına geçtiği Shahs of Sunset adlı yapımla tanınan Lilly Ghalichi ile kocası Dara Mir.

Sekiz yıldan bu yana evli olan çift bir kez daha boşanmanın eşiğine geldi. Ghalichi, kocasına bir kez daha boşanma davası açtı.

Ghalichi ile Mir, 2017 yılında Beverly Hills'te gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Fakat bundan iki yıl sonra Lilly, ilk boşanma davasını açtı. 2020 yılında dava iptal edildi ve çift bir araya geldi.

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Bunun sonrasında da bugüne kadar üç kez daha boşanma davası açıldı. Ghalichi ile Mir, şimdi de dördüncü kez boşanmanın eşiğinde.

Her ikisi de boşanmanın ardından iki kızları Alara ile Kashton'ın ortak velayetini almak istiyor.

İLİŞKİNİN BAŞINDA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Dalgalı bir ilişki yaşayan çift, ilk olarak 2016 yılında birlikte olmaya başlamıştı. Zaten bunun sonrasında da arayı fazla açmadan evlendiler.

Ama gösterişli düğün onlara bekledikleri mutluluğu getirmedi.

Oysa Lilly , onunla ilişkilerinin başında şu an boşanmak için can attğı koabına övgüler yağdırıyordu.

O zamana kadar tanıdığı kimseye benzemediğini 'gerçek' bir insan olduğunu savunuyordu.

Ama çiftin ilişkisi başladığı gibi gitmedi.