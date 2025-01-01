Sekiz yıl sonra nihayet boşandı... Yeniden evleniyor! Genç sevgilisi ona çocuk bile verecek

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Avukatlarının belirttiğine göre her ikisi de evliliklerinden bile uzun süren boşanma mücadelesinde yorgun düşen Jolie ve Pitt rahat bir nefes aldı...

Angelina Jolie'nin özel hayatının nasıl şekil alacağı henüz belirsiz. Çünkü yıldızın adının karıştığı aşk söylentileri dışında bilinen herhangi bir romantik ilişkisi yok.

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENMEYE HAZIR

Brad Pitt cephesinde ise durum biraz daha farklı. İki yıldır Ines de Ramon ile birlikte olan Pitt, resmen boşandığına göre evlilikte şansını bir kez daha denemekte kararlı.

Yakın çevresine bakılırsa Brad Pitt, amansız bir mücadele sürdürdüğü Jolie'den boşandı ve şimdi Ines ile evlenmeye hazır. Zaten eski eşiyle olan hukuk savaşının bitmesini de en çok bu yüzden istiyordu.

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Hatta daha birkaç hafta önce konuşulanlara göre Pitt, eski karısının her işi yokuşa sürerek boşanmayı geciktirdiği bu şekilde de kendisinin yeniden evlenmesini engellediğini ileri sürüyordu.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki boşanma resmen tamamlandığına göre artık ünlü yıldızın Ines De Ramon ile yuva kurmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

GENÇ SEVGİLİDEN ÇOCUK BASKISI

Tabii ki işin bir de Ines de Ramon boyutu var... Söylenenlere göre kendisi de daha önce evlenip boşanan Ines de Ramon, Brad Pitt ile yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyor.

Brad Pitt'e yakın bir kaynak İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu ve "Brad ile Ines, 2025'te evlenmeyi planlıyorlar. Açıkçası Ines de bu konuda Pitt'e baskı yapıyordu. Jolie ile olan hesaplaşmasını bir an önce bitirmesini ve kendisiyle yuva kurup yeni bir hayata başlamasını bekliyor" dedi.

Aynı kaynakların söylediğine göre Brad Pitt, Jolie ile evliliği sırasında sahip olduğu altı çocuğuyla da arasını düzeltmek istiyor. Böylece kuracağı yeni hayatına gerçekten derin bir nefes alarak başlamış olacak.

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ONUNLA ŞÖHRETİ İÇİN DEĞİL SEVDİĞİ İÇİN BİRLİKTE... VE BUNU KANITLAMAK İSTİYOR

Bu arada Brad Pitt'in üçünü kez evliliği deneyeceği Ines de Ramon da sevgilisinin rahatı ve huzuru için bütün önlemleri almış durumda.

Los Angeles'ta bilinen bir mücevher firmasında çalışan de Ramon, yakın çevresine de Pitt ile ilişkisi hakkında konuşma yasağı getirdi. Amacı ise Brad Pitt'in kendisiyle sadece şöhreti için birlikte olduğunu düşünmesinin önüne geçmek.

Angelina Jolie ile ilişkisinde zorlu zamanlardan geçen Brad Pitt'in kendisiyle huzur içinde yaşadığından emin olmak için elinden geleni yapıyor genç kadın.

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Görünüşe göre 2025 yılı içinde Hollywood büyük ve gösterişli bir evlilik törenine tanıklık edecek. Kim bilir belki tıpkı ilk karısı Jennifer Aniston ya da ikinci karısı Angelina Jolie ile olduğu gibi daha sakin bir nikahı tercih edecek Pitt.

Yine de yakın çevresine bakılırsa yüzde 99 bir evlilik yapacak!

Yakın çevresine bakılırsa Brad Pitt'in geride kalan tek sorunu Jolie ile evliliğinde sahip olduğu altı çocuğuyla arasını düzeltmek... Bunu da başarırsa bütün sorunlarını çözmüş olacak.

61 yaşındaki Brad Pitt ile iki yıldır birlikte olduğu 32 yaşındaki Ines de Ramon'un bu yıl evlenmeyi planladığı konuşuluyor... İleri sürülenlere göre daha önce aktör Paul Wesley ile evlenip boşanan Ines, Pitt'ten çocuk sahibi olmak istiyor.