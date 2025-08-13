Sekiz yıl boşanabilmek için uğraştı… Ruhu da bedeni de çok yorgun… Güzelim evini satıp yurt dışına taşınacak

Haberin Devamı

Geçen yılın ses getiren filmlerinden Maria’da efsane opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırarak sinemaya muhteşem bir dönüş yapan Angelina Jolie yeni filmi için hazırlanmaya başladı.

Brad Pitt’le tanışıp evlenmesine vesile olan Mr&Mrs filminin yönetmeni Doug Liman ile yeniden çalışacak olan Angelina Jolie Bright adında bir casusluk filminde başrol oynayacak.

Filmin 2026’da gösterime girmesi planlanıyor.

Hayranları bu habere sevinedursun Angelina Jolie bir yandan da hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Yıldız ismin Los Angeles’taki muhteşem evini satmaya hazırlandığı ve sadece Hollywood’u değil ülkeyi de terk edip ya Kamboçya’ya ya da Avrupa’ya yerleşmeyi düşündüğü iddia edildi.

Jolie’nin ABD dışında yaşamak için birkaç yer baktığı söyleniyor.

Altı çocuk annesi Jolie, en küçük çocukları ikizler Knox ve Vivienne'in gelecek yıl 18 yaşına basmasıyla birlikte evini hemen satacak ve sonra da Hollywood’dan kaçacak.

Aslında Angelina Jolie bir süredir böyle bir planı olduğundan bahsediyordu.

Ancak onu bu planı uygulamaktan alıkoyan bir şey vardı: Brad Pitt’le devam eden boşanma ve velayet davası…

Dava süresibnce Brad Pitt’in aldırdığı karar yüzünden 18 yaş altı çocuklarıyla yurt dışına taşınamayan Angelina Jolie 8 yıl süren hukuk savaşının 2024’ün sonunda nihayet bitmesiyle rahat bir nefes aldı.

Jolie, ikizlerin yanı sıra 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara ve 19 yaşındaki Shiloh'u eski eşi 61 yaşındaki Brad ile paylaşıyor.

Velayet anlaşması yüzünden Los Angeles’tan istese de ayrılamayan Jolie’nin kızı Zahara üniversite için yanından ayrılmış, 18 yaşını dolduran Shiloh ise zaten bir arkadaşıyla ev tutup annesinin yanından çoktan taşınmıştı.

Angelina Jolie’nin evlatlık oğulları 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax da çoktan hem çalışmaya hem de istedikleri gibi özgür bir hayat yaşamaya başladılar.

Artık bu planı uygulaması için önünde engel kalmayan Angelina Jolie evini satmadan önce birkaç ufak tadilat yaptıracak.

Daha şimdiden evi için alıcı aramaya ve piyasa araştırması yapmaya başlayan ünlü oyuncu bu evi 2017’de 25 milyon dolara satın almıştı.

Ev Hollywood’un altın çağının efsane yönetmeni Cecil B. DeMille'e aitti.

Altı yatak odası, on banyosu bulunan mülk, çarpıcı mimarisi, birinci sınıf bahçeleri, kocaman kütüphanesi, yüzme havuzlu devasa bahçelerin yanı sıra yemyeşil ağaçlarla ve kemerli çeşmelerle süslü.

Angelina Jolie bu evi Brad Pitt’ten ayrıldıktan 8 ay sonra almıştı.

Jolie daha önce Los Angeles’tan ayrılma planıyla ilgili olarak “Büyük bir aileniz olduğunda, onların mahremiyete, huzura ve güvenliğe sahip olmasını istersiniz. Şu anda çocuklarımı yetiştirmek için bir evim var, ama bazen burası... dünyanın dört bir yanında bulduğum insanlıktan yolsun geliyor” demişti.