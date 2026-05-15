Dışarıdan bakarsanız çalıp söylüyorlar... Lüks evin içinde ekonomik kriz var: Faturaları bile karısı ödüyor

Bu tören İngiltere'de, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde yapılıyordu. Evlenen kişi ise Prens Harry'ydi.

O sırada henüz veliaht prens olan Charles'ın küçük oğlu, geleceğin kralı William'ın kardeşi daha da önemlisi milyonlar için "gönüllerin prensesi" olan Diana Spencer'ın yadigarı.

HER ŞEY DEĞİŞTİ... AMA BEKLENENDEN FARKLI BİR ŞEKİLDE

Yıllar yılı Chelsy Davy, Cressida Bonas gibi isimlerle aşk yaşayan Harry, sonunda aradığı her şeyi bulduğu Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile yuvasını kuruyordu.

Artık İngiliz kraliyet ailesinde her şey değişecekti. Yeni bir soluk, yeni bir renk geliyordu aileye.

Öyle de oldu ama iyi anlamda değil, aile için olumsuz bir şekilde.

Düğünden iki yıl sonra Meghan ile Harry, resmi görevlerini bırakıp, o sırada bebek olan oğulları Archie'yi alıp ABD'de yeni bir hayat kurdular. O arada Lilibet adını verdikleri bir kızları da dünyaya geldi.





AİLESİYLE ARASI AÇIK... BİR YANDAN DA PARA SORUNLARI

Ama Meghan ile Harry'nin hayatı öyle başlarda söyledikleri gibi sakin ve gözlerden uzak olmadı. Hatta tam tersi durumlar yaşandı. Harry bu arada ailesini de kaybetti. Aralarına uçurumlar, buz dağları girdi.

Sonuçta ortadaki durum belli.

Aileden ayrılıp eleştiri üstüne eleştiri yapmalarına rağmen hala Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarına sımsıkı sarılan Meghan ile Harry bambaşka bir söylentiyle gündemde şimdi.

Kısaca özetlemek gerekirse İngiliz kraliyet ailesinin içine doğan, Kral Charles'ın oğlu olan Harry, maddi sıkıntı içinde.

Hatta aileyi geçindiren "eve ekmek getiren" kişi de karısı Meghan Markle.

BU LÜKS HAYATA PARA MI YETER!

Elbette annesi Diana'dan ve kan yoluyla bağlı olduğu İngiliz kraliyet ailesinden gelen hatırı sayılır bir geliri var.

Ama o bile Harry'nin ailesini tek başına geçindirmesine yetmiyor. Çünkü çift, yaşadıkları lüks hayattan vazgeçmek niyetinde değil.

Page Six'e konuşan kaynaklara bakılırsa, Meghan Markle, temelde ailenin geçimini sağlayan kişi. Faturaları da o ödüyor.

Diğer yandan Harry ile Meghan cephesinde işler finansal açıdan çok parlak bir durum yok.





YÜK MEGHAN'IN OMUZLARINDA

Meghan'ın bir dijital platform ile yaptığı anlaşma bitti ve yenilenmedi. Dolayısıyla bir gelir kapısı kapandı. Şimdi Meghan, kurduğu As Ever markasının işlerini büyütmek zorunda.

Elbette Prens Harry de boş durmuyor. Genellikle hayır işlerine odaklanmış durumda. Ama o da fazla bir gelir getirmiyor.

Durum böyle olunca bütün yük de Meghan'ın omuzlarında kısacası.

Markle, kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında taktığı 63 bin dolarlık elmas kolyeyle dikkat çekti.





YILLIK GİDERLERİ MİLYONLARA ULAŞIYOR

Sussex çiftinin para sıkıntısı çektiğini ileri süren bir kaynak, California'da en zenginlerin yaşadığı Montecito'dki malikanelerinin giderlerini ve diğer tüm masrafları karşılamak için Meghan ile Harry'nin yılda en az 6 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çift zaten bu paranın neredeyse yarısını, özel güvenlik için harcıyor. Ayrıca aldıkları malikanenin 15 milyon dolar kredi ödemesi de var.

Ama buna rağmen Meghan ile Harry, konumları gereği lüksten de geri durmuyorlar.

