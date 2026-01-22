Sekiz ay boyunca hamileliği saklamıştı: Gizemli torun hızlı büyüdü... Bu nasıl büyükanne!

Haberin Devamı

Çünkü bazı insanlar, çocukları büyüse de hatta torun sahibi olsalar da sanki zamanı dondurmuş gibi hiç yaşlanmıyorlar.

İşte Ürdün Kraliçesi Rania da onlardan biri... Geçtiğimiz ağustos ayında 55 yaşına giren Rania, artık iki torun sahibi... Ama görünüşe göre matematik olarak yaşı büyüse de fiziksel görünümü çok da değişmiyor.

ÇOCUKLAR ARDI ARDINA EVLENDİ... TORUNLAR SIRAYLA GELDİ

Rania ile kocası Kral Abdullah, 2023 yılında önce büyük kızları İman ile Jameel Thermiotis'i evlendirdi. Ondan birkaç ay sonra da büyük oğulları Prens Hüseyin ile Rajwa Alsahif için bir düğün yaptılar.

Aradan fazla zaman geçmeden de her iki çocuklarından da birer kız torun geldi. Önce Rajwa ile Hüseyin, halasıyla aynı adı taşıyan kızları İman'ı kucaklarına aldı.

Ondan bir süre sonra Rania, sosyal medya sayfasından bu kez büyük kızı İman ile damadı Jameel'in bebek beklediğini duyurdu. Görünüşe göre Rania, hamilelik haberini biraz gizli tutmuştu. Çünkü o duyurudan çok kısa bir süre sonra bu kez ikinci torunu Amina'nın doğumunu yine sosyal medyadan müjdeledi.

Kraliçe Rania, artık 1 yaşını geçen büyük torunu İman ile çektirdiği fotoğraflarını sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Ama küçük torunu Amina'nın yüzünü şu ana kadar takipçilerine göstermiş değil.





MUTLU AİLE POZU

Bunun son örneğini de son sosyal medya paylaşımında sergiledi... Kızı İman, damadı Jameel ve torunu Amina ile birlikte çekilen bir pozunu paylaştı Rania.

Bu paylaşımın yanına hiçbir şey yazmadan sadece kırmızı renkli bir kalp emojisi koydu.

Aktif bir sosyal medya takipçisi olan Rania'nın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bu arada küçük bir not... İman ile Jameel'in kızı Amina, önümüzdeki 16 Şubat'ta ilk doğum gününü kutlayacak.

HAMİLELİK SEKİZİNCİ AYA GELİNCEYE KADAR MUTLULUĞUNU PAYLAŞMADI

Aslına bakılırsa Rania ile kocası Kral Abdullah'ın ilk torunu İman, daha annesinin hamilelik döneminden itibaren hep göz önündeydi.

Rajwa'nın hamileliğinin ilk döneminde duyuru yapıldı. Zaten bebek dünyaya geldikten sonra da daha hastanedeyken çekilen pozları bile basına servis edildi, sosyal medyadan paylaşıldı.

Rania, kızı İman'ın hamileliğini ise doğumuna bir ay kalıncaya kadar dünyaya duyurmadı. Amina'nın doğmasından bir ay önce bu konuda bir paylaşım yaptı.

Zaten bir ay sonra da bebek dünyaya geldi.





DÜNYAYA SÜRPRİZ YAPTI

Kızı ve damadının bir bebek beklediğini hamileliğin sekizinci ayına kadar açıklamayan Rania, geçen yılın ocak ayında da yeni torununun dünyaya gelişini sosyal medya sayfasından duyurdu.

Rania "Benim sevgili İman'ım artık bir anne. Ailemizin en yeni nimeti olan Amina ile tanıştığımız için minnettarız ve çok mutluyuz" diye yazdı. Rania paylaşımında yeni torunun adını da açıklamış oldu böylece.

Kraliçe Rania paylaşımını "Tebrikler Jameel ve İman... Tanrı sizi ve değerli küçük kızınızı kutsasın" diye bitirdi.





DÜĞÜN CANLI YAYINLA EKRANA GELDİ

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın iki kızından büyüğü olan İman, Jameel Thermiotis ile 2023 yılının mart ayında Amman'da evlendi. Genç çiftin düğünü Ürdün TV'sinden naklen yayınlandı.

Gelin İman, nikahın kıyılacağı mekana ağabeyi Prens Hüseyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kıyılan nikahın ardından düğünün eğlence kısmına geçildi. Artık resmen karı-koca olan İman ile Jameel'i, Ürdün'ün yerel şarkılarını seslendiren bir grup karşıladı. Ardından da düğün başladı.

Gelinliğin en çok konuşulan ayrıntısı ise başındaki taç oldu. O zarif taç, bir zamanlar Kral Hüseyin'in yani dedesinin eşi Muna El Hüseyin'in başını süslüyordu. Özetle, gelin Iman, babaannesinin tacını ödünç almış oldu düğününde.





DAMADA YENİ ADINI KRALİÇE RANİA VERDİ

Damadın doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel adını aldığına gelirsek...

Yunan basınında yer alan haberlere göre aslında dedesinin adı olan Dimitri'yi taşıyan damat Thermiotis, uluslararası alandaki işleri sırasında "Jimmy" ismini kullanıyordu.

Kızı Iman'ın erkek arkadaşı olarak tanıdığı genç adama, Kraliçe Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye başladı.

Thermiotis'in, Ürdün kralının kızıyla evlenebilmek için dinini değiştirip Müslüman olduğunu da hatırlatalım yeri gelmişken.

Bu değişikliğin ardından, Ürdün sarayının damadı Jameel ismini kullanmaya başladı. Bir başka deyişle artık damadı herkes Kraliçe Rania'nın, yani kayınvalidesinin ona seslendiği ismiyle tanıyor.