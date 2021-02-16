Seher Dilovan kimdir, nereli?

Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olan her Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.